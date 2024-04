Borussia Dortmund soll ein Angebot für das Abwehr-Juwel von Juventus vorbereiten. Juve fordere demnach rund 30 Millionen Euro.

Borussia Dortmund wird erneut mit Top-Talent Dean Huijsen in Verbindung gebracht. Das Innenverteidiger-Juwel ist derzeit von Juventus Turin an die AS Rom ausgeliehen. Wenn es nach dem BVB geht, soll er nicht mehr zur Alten Dame zurückkehren, berichtet das italienische Portal Calciomercato. Dem Bericht zufolge bereite der BVB gerade ein Angebot für den 19-Jährigen vor.