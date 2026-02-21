Galatasaray hat sich am 23. Spieltag der Süper Lig einen unerwarteten Patzer im Titelrennen erlaubt. Der türkische Meister verlor am Samstagabend bei Abstiegskandidat Konyaspor mit 0:2.
Beide Ex-Bayern-Stars im Mittelpunkt! Galatasaray kassiert nach Champions-League-Euphorie überraschende Niederlage
Tor von Leroy Sane wegen kurioser Abseitsstellung von Sacha Boey aberkannt
Vier Tage nach dem rauschenden Champions-League-Fest gegen Juventus Turin (5:2) geriet Galatasaray in der 75. Minute durch ein Tor von Adil Demirbag in Rückstand. Wenig später traf dann Blaz Kramer zum 2:0-Endstand, mit dem sich der Tabellen-13. aus Konya etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte.
Für Galatasaray umso ärgerlicher: Kurz nach der Halbzeitpause war die Mannschaft von Trainer Okan Buruk vermeintlich in Führung gegangen, direkt daran beteiligt waren zwei Ex-Bayern-Stars. Sacha Boey, der vor kurzem aus München nach Istanbul zurückkehrte, war aus kurzer Distanz an Konya-Keeper Bahadir Güngördü gescheitert. Der Abpraller fiel am Elfmeterpunkt Leroy Sane vor die Füße, der mit seinem schwächeren rechten Fuß einschob.
Doch der Jubel währte nicht lange, da der Treffer nach Eingriff des VAR aberkannt wurde. Der Grund: Boey fiel nach seinem Abschluss nach vorne und behinderte dabei nach Ansicht der Unparteiischen seinen Gegenspieler so, dass jener bei Sanes folgendem Abschluss nicht mehr eingreifen konnte. Und da Boey beim Schuss des deutschen Nationalspielers in Abseitsposition lag, nahm Schiedsrichter Atilla Karaoglan das Tor nach Ansicht der VAR-Bilder zurück.
- Getty Images Sport
Zieht Fenerbahce am Montag mit Galatasaray gleich?
Galatasarays zweite Saison-Niederlage in der Liga bietet Stadtrivale Fenerbahce im Meisterschaftskampf nun eine große Chance. Das Team von Trainer Domenico Tedesco, das in der Süper Lig noch ungeschlagen ist, könnte mit einem Heimsieg gegen Kasimpasa am Montag punktemäßig mit Galatasaray gleichziehen - bei einem deutlichen Erfolg mit sieben Treffern Vorsprung würde man den Meister in Sachen Torverhältnis sogar überholen.
Damit könnte sich die gegensätzliche Stimmung aus den Auftritten auf internationalem Parkett schnell wandeln. Galatasaray hatte Juventus überraschend deutlich mit 5:2 abgefertigt und hat vor dem Rückspiel in Turin am Mittwoch dadurch beste Chancen, sich für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. Fenerbahce steht in den Europa-League-Playoffs hingegen nach einer 0:3-Heimniederlage gegen Nottingham Forest am Donnerstag vor dem Aus.
Galatasaray hat die türkische Liga in den vergangenen Jahren dominiert und drei Meistertitel in Folge eingefahren. Bei Fenerbahce ist der Erfolgshunger umso größer, da man in der Süper Lig seit 2014 nicht mehr ganz oben stand.
Die Top-4 der Süper Lig
- Platz 1: Galatasaray - 55 Punkte, 55:17 Tore
- Platz 2: Fenerbahce - 52 Punkte, 51:20 Tore
- Platz 3: Trabzonspor - 45 Punkte, 43:26 Tore
- Platz 4: Göztepe - 41 Punkte, 27:12 Tore