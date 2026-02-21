Vier Tage nach dem rauschenden Champions-League-Fest gegen Juventus Turin (5:2) geriet Galatasaray in der 75. Minute durch ein Tor von Adil Demirbag in Rückstand. Wenig später traf dann Blaz Kramer zum 2:0-Endstand, mit dem sich der Tabellen-13. aus Konya etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte.

Für Galatasaray umso ärgerlicher: Kurz nach der Halbzeitpause war die Mannschaft von Trainer Okan Buruk vermeintlich in Führung gegangen, direkt daran beteiligt waren zwei Ex-Bayern-Stars. Sacha Boey, der vor kurzem aus München nach Istanbul zurückkehrte, war aus kurzer Distanz an Konya-Keeper Bahadir Güngördü gescheitert. Der Abpraller fiel am Elfmeterpunkt Leroy Sane vor die Füße, der mit seinem schwächeren rechten Fuß einschob.

Doch der Jubel währte nicht lange, da der Treffer nach Eingriff des VAR aberkannt wurde. Der Grund: Boey fiel nach seinem Abschluss nach vorne und behinderte dabei nach Ansicht der Unparteiischen seinen Gegenspieler so, dass jener bei Sanes folgendem Abschluss nicht mehr eingreifen konnte. Und da Boey beim Schuss des deutschen Nationalspielers in Abseitsposition lag, nahm Schiedsrichter Atilla Karaoglan das Tor nach Ansicht der VAR-Bilder zurück.