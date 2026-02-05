Kurz vor dem Ende der Transferperiode: Galatasaray schlägt wohl noch beim FC Bayern zu

Sollte Boey den FC Bayern verlassen, wäre dies keine Überraschung mehr. Er galt seit geraumer Zeit als Streichkandidat und konnte die Erwartungen nach seiner Verpflichtung im Januar 2024 nur selten erfüllen.

30 Millionen Euro Ablöse überwies der FCB damals für seine Dienste an Gala. Allerdings schaffte er es nicht, sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Im vergangenen Herbst lief es für ihn besser, ehe dann gesundheitliche Probleme für eine längere Zwangspause sorgten.

Zuletzt sorgte Boey trotzdem für Schlagzeilen. Er soll sich an der Säbener Straße mit mehreren Aktionen den Unmut zugezogen haben. So habe er sich beim 2:2 im Bundesligaspiel bei Union Berlin zu langsam auf seine Einwechslung vorbereitet, anschließend war von einem "No-Go" die Rede. So sei dies bei seinen Mitspielern angekommen.

Den Verantwortlichen habe derweil sauer aufgestoßen, dass Boey trotz seiner begrenzten Rolle mehrere Offerten ablehnte. Lange war der ehemalige französische Junioren-Nationalspieler bei Crystal Palace im Gespräch, zuletzt auch bei Olympique Lyon.

Boey steht bei den Bayern noch bis 2028 unter Vertrag und soll pro Jahr rund drei Millionen Euro Gehalt verdienen. Vor knapp einer Woche wechselte der Abwehrspieler seinen Berater.



