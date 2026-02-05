Sacha Boey steht kurz vor einem Abgang vom FC Bayern. Das berichtet Footmercato.
Kurz vor dem Ende der Transferperiode: Galatasaray schlägt wohl noch beim FC Bayern zu
Demnach haben sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters mit Vertretern von Boeys Ex-Klub Galatasaray Istanbul auf einen Transfer des Rechtsverteidigers verständigt. Boey soll demnach zunächst auf Leihbasis zum Spitzenreiter der Süper Lig wechseln. Anschließend soll Gala eine Kaufoption besitzen.
Während das Transferfenster in der Bundesliga seit Anfang dieser Woche geschlossen ist, hat es in der Türkei noch geöffnet. Bis Freitagabend können die Klubs noch neue Spieler verpflichten, weswegen ein Boey-Deal möglich ist. Am Donnerstag soll der 25-Jährige den Medizincheck absolvieren.
- AFP
Sacha Boey kam 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray zum FC Bayern
Sollte Boey den FC Bayern verlassen, wäre dies keine Überraschung mehr. Er galt seit geraumer Zeit als Streichkandidat und konnte die Erwartungen nach seiner Verpflichtung im Januar 2024 nur selten erfüllen.
30 Millionen Euro Ablöse überwies der FCB damals für seine Dienste an Gala. Allerdings schaffte er es nicht, sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Im vergangenen Herbst lief es für ihn besser, ehe dann gesundheitliche Probleme für eine längere Zwangspause sorgten.
Zuletzt sorgte Boey trotzdem für Schlagzeilen. Er soll sich an der Säbener Straße mit mehreren Aktionen den Unmut zugezogen haben. So habe er sich beim 2:2 im Bundesligaspiel bei Union Berlin zu langsam auf seine Einwechslung vorbereitet, anschließend war von einem "No-Go" die Rede. So sei dies bei seinen Mitspielern angekommen.
Den Verantwortlichen habe derweil sauer aufgestoßen, dass Boey trotz seiner begrenzten Rolle mehrere Offerten ablehnte. Lange war der ehemalige französische Junioren-Nationalspieler bei Crystal Palace im Gespräch, zuletzt auch bei Olympique Lyon.
Boey steht bei den Bayern noch bis 2028 unter Vertrag und soll pro Jahr rund drei Millionen Euro Gehalt verdienen. Vor knapp einer Woche wechselte der Abwehrspieler seinen Berater.
Die Rekordtransfers des FC Bayern:
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace