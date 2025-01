Bei Manchester United weggeschickt, bei der AC Florenz "wie ein 20-Jähriger": Die sensationelle Renaissance von David De Gea

Nach seiner Ausbootung bei ManUnited stand de Gea kurz vor dem Karriereende. Eineinhalb Jahre später ist er mit Florenz auf Champions-League-Kurs.

Nach 545 Pflichtspieleinsätzen und acht Trophäen in zwölf Jahren als Stammtorhüter bei Manchester United war für David de Gea im Sommer 2023 plötzlich kein Platz mehr im Kader. United hatte ihm zunächst ein neues Arbeitspapier angeboten, dieses jedoch wieder zurückgezogen. Vereinslos.

Für de Gea begann daraufhin eine lange Leidenszeit. Während sich United noch im selben Monat mit André Onana verstärkte und dafür satte 50 Millionen Euro an Inter Mailand überwies, stand de Gea mit nur 32 Jahren plötzlich ohne Klub da - und dachte angeblich sogar über ein abruptes Karriereende nach.

Eineinhalb Jahre später hat sich das Blatt komplett gewendet. De Gea ist in der laufenden Saison als Keeper der AC Florenz in Italien auf Champions-League-Kurs. United hingegen schlittert von einer Krise in die nächste und ist aktuell auf dem besten Weg, die historisch schlechte Vorsaison (8. Platz - noch nie war Manchester United seit der Gründung der Premier League 1992 schlechter) sogar noch deutlich zu unterbieten.