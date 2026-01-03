Bei ihrer Rangelei an Neujahr mischte sich auch Pep Guardiola ein! Premier-League-Verteidiger verhöhnt Gianluigi Donnarumma von Manchester City

"Nett von ihrem großen Typen, über den ganzen Platz zu laufen, um mir ein frohes neues Jahr zu wünschen. Top-Mann", schrieb O'Nien an Donnarumma adressiert zu einem Bild von ihrem Tete-a-Tete an Neujahr.

Unmittelbar nach Abpfiff beim 0:0 zwischen Sunderland und City war Donnarumma auf einige AFC-Profis losgegangen. Dabei geriet er insbesondere mit O'Nien aneinander und regte sich vermutlich darüber auf, dass jener zuvor an Zeitschinderei beteiligt war, die von der Ersatzbank des Aufsteigers ausging. Innenverteidiger O'Nien hatte die gesamten 90 Minuten der Partie draußen verbracht, war nicht zum Einsatz gekommen.

Im Zuge der Rudelbildung war Donnarumma auch von Sunderlands Fans provoziert worden. "Wer bist du?", hallte es durch das weite Rund.

Nachdem Donnarumma wieder von O'Nien und Co. getrennt worden war, suchte indes auch Citys Trainer Pep Guardiola das Gespräch mit dem 31-Jährigen, der bereits seit 2018 für die Black Cats spielt. Dabei schien Guardiola ihm höhnisch zum Punktgewinn zu gratulieren.