Luke O'Nien vom AFC Sunderland hat sich bei Instagram eine höhnische Stichelei in Richtung von Manchester Citys Torhüter Gianluigi Donnarumma erlaubt.
Bei ihrer Rangelei an Neujahr mischte sich auch Pep Guardiola ein! Premier-League-Verteidiger verhöhnt Gianluigi Donnarumma von Manchester City
"Nett von ihrem großen Typen, über den ganzen Platz zu laufen, um mir ein frohes neues Jahr zu wünschen. Top-Mann", schrieb O'Nien an Donnarumma adressiert zu einem Bild von ihrem Tete-a-Tete an Neujahr.
Unmittelbar nach Abpfiff beim 0:0 zwischen Sunderland und City war Donnarumma auf einige AFC-Profis losgegangen. Dabei geriet er insbesondere mit O'Nien aneinander und regte sich vermutlich darüber auf, dass jener zuvor an Zeitschinderei beteiligt war, die von der Ersatzbank des Aufsteigers ausging. Innenverteidiger O'Nien hatte die gesamten 90 Minuten der Partie draußen verbracht, war nicht zum Einsatz gekommen.
Im Zuge der Rudelbildung war Donnarumma auch von Sunderlands Fans provoziert worden. "Wer bist du?", hallte es durch das weite Rund.
Nachdem Donnarumma wieder von O'Nien und Co. getrennt worden war, suchte indes auch Citys Trainer Pep Guardiola das Gespräch mit dem 31-Jährigen, der bereits seit 2018 für die Black Cats spielt. Dabei schien Guardiola ihm höhnisch zum Punktgewinn zu gratulieren.
Luke O'Nien und Manchester City haben eine Vorgeschichte
Trotz zahlreicher guter Torchancen war City zum Start ins Jahr 2026 nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. Dementsprechend groß war nach Schlusspfiff die Frustration bei den Skyblues.
Nachdem man Tabellenführer FC Arsenal zuvor mit sechs Ligasiegen am Stück mächtig Dampf gemacht hatte, büßte man wieder ein wenig gegenüber den Gunners ein. So haben Donnarumma und Co. aktuell vier Punkte Rückstand auf Arsenal.
O'Nien und City hatten derweil schon vor dem Showdown an Neujahr eine Vorgeschichte in dieser Saison. Im Hinspiel Anfang Dezember, das die Skyblues 3:0 gewannen, flog der Abwehrmann in der Nachspielzeit nach einem groben Foul an Matheus Nunes mit einer Roten Karte vom Platz. Besonders bitter: O'Nien war er erst kurz zuvor eingewechselt worden.
O'Nien hatte in den vergangenen Jahren Sunderlands Weg zurück nach oben mitgestaltet, nachdem der Traditionsklub in die dritte englische Liga abgestürzt war. 2022 gelang der Aufstieg in Liga zwei, ehe man vergangene Saison die ersehnte Rückkehr in die Premier League realisieren konnte. Seither kam O'Nien lediglich auf zwei Kurzeinsätze, zur Halbzeit dieser Spielzeit steht Sunderland mit bereits 29 Punkten auf einem starken siebten Tabellenplatz.
City musste sich derweil nach der Enttäuschung an Neujahr schnell wieder aufrichten, schließlich wartet am Sonntagabend das Topspiel gegen den FC Chelsea. Die Blues werden dabei von Interimscoach Calum McFarlane betreut, nachdem Enzo Maresca zum Jahresstart überraschend entlassen worden war. Pikant: Der Italiener wird als möglicher Guardiola-Nachfolger bei City gehandelt.
Remis in Sunderland beendet Siegesserie: Die letzten fünf Ligaspiele von Manchester City
- Manchester City - AFC Sunderland 3:0 (6. Dezember)
- Crystal Palace - Manchester City 0:3 (14. Dezember)
- Manchester City - West Ham United 3:0 (20. Dezember)
- Nottingham Forest - Manchester City 1:2 (27. Dezember)
- AFC Sunderland - Manchester City 0:0 (1. Januar)