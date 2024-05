Beendet Mats Hummels nach dem Champions-League-Finale seine Karriere?

Mats Hummels steht mit dem BVB im Endspiel der Königsklasse. Wird es die letzte Partie seiner erfolgreichen Karriere?

Am Samstagabend steigt im Londoner Wembley Stadium das Finale der Champions League zwischen dem BVB und Real Madrid. Die Hoffnungen der Fans von Borussia Dortmund ruhen dabei unter anderem auf Mats Hummels. Der Routinier soll als Abwehrchef für eine stabile Defensive gegen die Weltstars Vinícius Júnior, Jude Bellingham und Co. sorgen.

Für Hummels ist es womöglich das letzte Highlight seiner Laufbahn. GOAL erklärt in diesem Artikel, was der Stand der Dinge in Sachen Zukunftsplanung bei dem Weltmeister von 2014 ist.