Bayern-Trainer Vincent Kompany war stinksauer: "Er hat geantwortet, dass er Eto'o noch mehr umtreten wird, wenn der sich beschwert"

Schon in jungen Jahren wechselte Kompany vom Hamburger SV zu City und traf dort auf Onuoha. "Vinny war damals erst 22, aber seine Aura und seine Führungsqualitäten wurden sofort deutlich. Er wurde von allen respektiert, weil er ganz leicht mit allen Teamkollegen auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch reden konnte. Mögliche Grüppchen, die sich hätten bilden können, ließ Kompany als verbindendes Element gar nicht erst zu", erinnerte sich der Nigerianer.

Dass Kompany allerdings auch eine andere Seite hat, weiß Onuoha ganz genau: "Vinny kann nicht nur nett sein, sondern auch sehr direkt und wütend. Das habe ich auch gemerkt, denn es gibt Dinge, die er einfach nicht toleriert", sagte er und hatte ein Beispiel parat: "Ich erinnere mich an ein Testspiel gegen Inter Mailand 2010 in Baltimore. Inter hatte gerade die Champions League gewonnen und hat uns richtig fertiggemacht. Wir haben am Ende 0:3 verloren. Vinny war so wütend über unsere Leistung, dass er es an Inter Samuel Eto'o ausgelassen hat. Mit Niederlagen konnte Vinny umgehen - aber nicht, wenn er das Gefühl hatte, dass der Gegner gar nichts für den Sieg tun musste. Er hat Eto'o ständig umgetreten."

Onuoha ergänzte: "In der Pause hat Eto'o zu unseren Teamkollegen Yaya und Kolo Toure gesagt, dass sie Vinny sagen sollen, dass er sich beruhigen soll, weil es ja nur ein Testspiel ist. Als Vinny das gehört hat, hat er geantwortet, dass er Eto'o noch mehr umtreten wird, wenn der sich beschwert. Und genau so hat er es gemacht."