Nedum Onuoha hält Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany für den geeignetsten Kandidaten für die Nachfolge von Startrainer Pep Guardiola bei Manchester City. Der Ex-Teamkollege des Belgiers schwärmte vom FCB-Boss, der alle Fähigkeiten mitbringe, um bei seinem Herzensklub erfolgreich zu sein.
Bayern-Trainer Vincent Kompany war stinksauer: "Er hat geantwortet, dass er Eto'o noch mehr umtreten wird, wenn der sich beschwert"
In einem Gastbeitrag bei ESPN berichtete Onuoha, der Kompany seit 20 Jahren kennt, was den aktuellen Bayern-Trainer schon während der gemeinsamen Zeit bei City auszeichne.
"Man muss die Persönlichkeit haben, um der Nachfolger von jemandem wie Guardiola zu werden - und Vinny hat sie. Er hat außerdem die 'politischen Fähigkeiten', mit Leuten von oben, unten und auf seiner Ebene umzugehen. Und er hat schon die Verbindung und die Liebe zum Verein", sagte er.
- Getty Images
Vincent Kompany trat Samuel Eto'o in einem Testspiel gnadenlos um
Schon in jungen Jahren wechselte Kompany vom Hamburger SV zu City und traf dort auf Onuoha. "Vinny war damals erst 22, aber seine Aura und seine Führungsqualitäten wurden sofort deutlich. Er wurde von allen respektiert, weil er ganz leicht mit allen Teamkollegen auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch reden konnte. Mögliche Grüppchen, die sich hätten bilden können, ließ Kompany als verbindendes Element gar nicht erst zu", erinnerte sich der Nigerianer.
Dass Kompany allerdings auch eine andere Seite hat, weiß Onuoha ganz genau: "Vinny kann nicht nur nett sein, sondern auch sehr direkt und wütend. Das habe ich auch gemerkt, denn es gibt Dinge, die er einfach nicht toleriert", sagte er und hatte ein Beispiel parat: "Ich erinnere mich an ein Testspiel gegen Inter Mailand 2010 in Baltimore. Inter hatte gerade die Champions League gewonnen und hat uns richtig fertiggemacht. Wir haben am Ende 0:3 verloren. Vinny war so wütend über unsere Leistung, dass er es an Inter Samuel Eto'o ausgelassen hat. Mit Niederlagen konnte Vinny umgehen - aber nicht, wenn er das Gefühl hatte, dass der Gegner gar nichts für den Sieg tun musste. Er hat Eto'o ständig umgetreten."
Onuoha ergänzte: "In der Pause hat Eto'o zu unseren Teamkollegen Yaya und Kolo Toure gesagt, dass sie Vinny sagen sollen, dass er sich beruhigen soll, weil es ja nur ein Testspiel ist. Als Vinny das gehört hat, hat er geantwortet, dass er Eto'o noch mehr umtreten wird, wenn der sich beschwert. Und genau so hat er es gemacht."
- Getty
Sieg bei PSG als besonderer Test für Kompanys Bayern
Onuoha erklärte, dass solch ein Verhalten bei den Teamkollegen gut angekommen sei. "Als Mitspieler weiß man, dass die Messlatte höher gelegt wird, wenn man solch eine Entschlossenheit und Wut mitbekommt. Vinny ist immer als Vorbild vorangegangen und hat diese unerschütterliche Siegermentalität, die alle großen Mannschaften und großen Spieler haben", sagte er.
Mit seiner Siegermentalität sei Kompany aktuell beim FC Bayern München gut aufgehoben. "Dort steht er konstant unter Druck, denn es wird von ihm erwartet, dass er jedes Jahr Meister wird und dass er in Europa auch etwas holt."
Doch Kompany könne mit diesem Druck gut umgehen. "Vinny versorgt seine Spielern bei Bayern mit Plänen, wie sie mit den verschiedenen Herangehensweisen der Gegner umgehen sollen. Einige Gegner doppeln, einige spielen Manndeckung, einige stehen tief, einige gehen früh drauf - und Vinny war immer erfolgreich, weil er Harry Kane und vorher Jamal Musiala als falsche Neun hat spielen lassen", blickte Onuoha zurück.
Ein Spiel in dieser Saison habe Kompany mit Sicherheit besonders gut gefallen, betonte sein Ex-Teamkollege: "Er wird sich über die Herausforderung bei Paris Saint-Germain gefreut haben, als Bayern die komplette zweite Hälfte zu zehnt spielen musste und trotzdem gewonnen hat. Diese Widerstandsfähigkeit und dieser Kampfgeist, den sie dort gezeigt haben, sorgt dafür, dass man am Ende der Saison Titel holt", meinte Onuoha.
Onuoha: "Für Vinny ist Manchester City sein Real Madrid"
Seine Zeit beim FC Bayern sieht sein Ex-Teamkollege als Prüfung, ob Kompany auch für den Job bei Manchester City geeignet ist. "Und er besteht bislang jeden dieser Tests. Er wäre aufgrund der Herausforderung vielleicht erst nervös, aber er ist erfahren genug, dass er sie mit dieser Charakterstärke angeht, die ihn schon während seiner gesamten Karriere ausgezeichnet hat", sagte er.
Onuohas Fazit: "Irgendwann wird sich Vinny bei einem Top-Klub in der Premier League beweisen wollen. Und kein Top-Klub passt besser zu ihm als Manchester City." Der Belgier sei zwar beim FC Bayern München und damit bei einem weiteren Top-Klub, aber: "Welcher Verein müsste kommen, damit man dort weggeht? Wahrscheinlich Real Madrid. Für Vinny ist Manchester City sein Real Madrid."
- Getty Images
Vincent Kompanys Bilanz als Trainer des FC Bayern:
- Spiele: 74
- Siege: 55
- Remis: 10
- Niederlagen: 9
- Torverhältnis: 218:72
- Punkteschnitt: 2,36
- Titel: 2