Fette Prämie bei einem großen Erfolg! Vincent Kompany ließ in neuem Vertrag beim FC Bayern wohl eine ganz besondere Klausel integrieren

In den kommenden Wochen warten nun die beiden ersten echten internationalen Prüfsteine dieser Saison auf Kompanys Team. Am 4. November sind die Bayern beim Titelverteidiger und aktuellen Tabellenführer Paris Saint-Germain zu Gast, gut drei Wochen später ist man ebenfalls auswärts gegen den FC Arsenal, Spitzenreiter der Premier League, gefordert. Die drei weiteren Gegner in der Ligaphase sind dann mit Sporting Lissabon (zuhause), Union Saint-Gilloise (zuhause) und der PSV Eindhoven (auswärts) auf dem Papier wieder deutlich leichtere Aufgaben.

Vor dem Duell mit PSG hat Bayern aber zunächst noch zwei nationale Partien vor der Brust. Am Mittwochabend spielt der FCB in der 2. Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Köln, am Samstag geht es in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen.