Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany hat sich in seinen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister offenbar eine Champions-League-Klausel einbauen lassen. Das berichtet die Sport Bild.
Fette Prämie bei einem großen Erfolg! Vincent Kompany ließ in neuem Vertrag beim FC Bayern wohl eine ganz besondere Klausel integrieren
- Getty Images Sport
WAS IST PASSIERT?
Demnach garantiert diese Klausel Kompany eine fette Bonuszahlung, sollte er die Bayern zum Gewinn der Champions League führen. Eine Million Euro würde der Belgier im Fall des Titels in der Königsklasse kassieren, heißt es.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Kompany, seit 2024 an der Säbener Straße, hatte seinen Vertrag vergangene Woche vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert. Unter dem 39-Jährigen hat Bayern einen herausragenden Saisonstart hingelegt, konnte alle 13 bisherigen Pflichtspiele in 2025/26 gewinnen.
- Getty
WAS IST DER HINTERGRUND?
In der Champions League hat der FCB dabei den Grundstein dafür gelegt, dass Kompany seine angebliche Bonuszahlung am Saisonende möglicherweise erhält. Nach überzeugenden Siegen gegen den FC Chelsea (3:1), bei Pafos FC (5:1) und gegen Club Brügge (4:0) steht Bayern in der Tabelle der Ligaphase aktuell auf Platz zwei und befindet sich auf einem guten Weg, sich als einer der ersten Acht direkt für das Achtelfinale der Königsklasse zu qualifizieren.
WIE GEHT ES WEITER?
In den kommenden Wochen warten nun die beiden ersten echten internationalen Prüfsteine dieser Saison auf Kompanys Team. Am 4. November sind die Bayern beim Titelverteidiger und aktuellen Tabellenführer Paris Saint-Germain zu Gast, gut drei Wochen später ist man ebenfalls auswärts gegen den FC Arsenal, Spitzenreiter der Premier League, gefordert. Die drei weiteren Gegner in der Ligaphase sind dann mit Sporting Lissabon (zuhause), Union Saint-Gilloise (zuhause) und der PSV Eindhoven (auswärts) auf dem Papier wieder deutlich leichtere Aufgaben.
Vor dem Duell mit PSG hat Bayern aber zunächst noch zwei nationale Partien vor der Brust. Am Mittwochabend spielt der FCB in der 2. Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Köln, am Samstag geht es in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen.