Bacary Sagna und Vincent Kompany spielten von 2014 bis 2017 gemeinsam drei Jahre für Manchester City. Der heute 42-Jährige brachte nun eine mögliche Rückkehr des Trainers vom FC Bayern München zu den Skyblues ins Spiel.
"Bestmöglicher Kandidat für den Posten": Kehrt Vincent Kompany dem FC Bayern München für einen Herzensverein den Rücken?
Gerüchte über vorzeitigen Pep-Abschied
Denn zuletzt kamen mal wieder Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied von Pep Guardiola auf. Laut The Times soll er sich die Option offen halten, aus seinem noch bis Sommer 2027 laufenden Vertrag vorzeitig auszusteigen und bereits nach dieser Saison die Segel zu streichen. Die Tendenz gehe aktuell Richtung Trennung, hieß es in dem Bericht von Mitte November.
Dahingehend erklärte Sagna gegenüber Wettanbieter Oddspedianun: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Vincent Kompany nach dem Weggang von Pep Guardiola als Trainer zu Manchester City zurückkehrt." Schließlich kenne Kompany "den Verein sehr gut und war dort jahrelang als Spieler und Kapitän tätig. Ich weiß, dass er auch die Stadt Manchester liebt – ich glaube, dass er auch nach all den Jahren noch eine persönliche Bindung zu ihr hat."
- Getty
Manchester City bezahlte einst Millionensumme für Kompany
Insgesamt spielte Kompany seit seiner Ankunft 2008 elf Jahre für ManCity. Aus Manchester flossen damals kolportierte 8,5 Millionen Euro für den späteren Weltklasse-Innenverteidiger an den HSV. Anschließend hing Kompany noch ein Jahr bei seinem Jugendklub RSC Anderlecht dran, ehe er seine aktive Karriere beendete und seine Trainer-Laufbahn im selben Zug startete.
Schon bei seiner Rückkehr nach Anderlecht fungierte er als Spielertrainer. Es folgten zwei Jahre als klassischer Cheftrainer und der Wechsel zum FC Burnley, mit dem erst in die Premier League aufstieg und in der darauffolgenden Saison wieder in die Zweitklassigkeit abrutschte. Dennoch schlugen die Bayern zu, insbesondere Sportvorstand Max Eberl hatte sich für die Verpflichtung des 39-Jährigen stark gemacht.
Kompany legte historischen Saisonstart mit Bayern hin
In seiner ersten Saison holte Kompany die Meisterschale nach München zurück, schied in der Champions League (Viertelfinale) und im DFB-Pokal (Achtelfinale) jedoch frühzeitig aus. In der laufenden Spielzeit ist gegen Kompanys Bayern jedoch kaum ein Kraut gewachsen. Nach dem historisch guten Saisonstart, der europaweit für Rekorde sorgte, kam es erst am vergangenen Bundesliga-Spieltag zum ersten Punktverlust (2:2 gegen Union Berlin). Zuvor gewann der deutsche Rekordmeister alle seine ersten 16 Pflichtspiele.
"Er leistet in dieser Saison hervorragende Arbeit bei Bayern München und hat sich als Spitzen-Trainer bewährt" sagte Sagna. Das und die "persönliche Verbundenheit" mache ihn zum "bestmöglichen Kandidaten für den Posten des nächsten Trainers" bei ManCity. Allerdings, schränkte der Franzose ein: "Er wird Bayern nicht so schnell verlassen, daher hängt es vom Zeitpunkt ab, ob er zu City zurückkehren würde, aber ich denke, er würde sehr gut zu ihnen passen."
Kompany verlängerte seinen Vertrag erst vor wenigen Wochen frühzeitig bis 2029. Dementsprechend unwahrscheinlich wäre ein Bayern-Abschied auch im Sommer - selbst wenn Guardiola seinen Posten tatsächlich räumen würde.
Die Statistik von Vincent Kompany beim FC Bayern München
- Spiele: 73
- Siege: 54
- Niederlagen: 9
- Remis: 10
- Punkte: 172
- Punkteschnitt: 2,36
- Torverhältnis: 212:70