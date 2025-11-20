"Bestmöglicher Kandidat für den Posten": Kehrt Vincent Kompany dem FC Bayern München für einen Herzensverein den Rücken?

In seiner ersten Saison holte Kompany die Meisterschale nach München zurück, schied in der Champions League (Viertelfinale) und im DFB-Pokal (Achtelfinale) jedoch frühzeitig aus. In der laufenden Spielzeit ist gegen Kompanys Bayern jedoch kaum ein Kraut gewachsen. Nach dem historisch guten Saisonstart, der europaweit für Rekorde sorgte, kam es erst am vergangenen Bundesliga-Spieltag zum ersten Punktverlust (2:2 gegen Union Berlin). Zuvor gewann der deutsche Rekordmeister alle seine ersten 16 Pflichtspiele.

"Er leistet in dieser Saison hervorragende Arbeit bei Bayern München und hat sich als Spitzen-Trainer bewährt" sagte Sagna. Das und die "persönliche Verbundenheit" mache ihn zum "bestmöglichen Kandidaten für den Posten des nächsten Trainers" bei ManCity. Allerdings, schränkte der Franzose ein: "Er wird Bayern nicht so schnell verlassen, daher hängt es vom Zeitpunkt ab, ob er zu City zurückkehren würde, aber ich denke, er würde sehr gut zu ihnen passen."

Kompany verlängerte seinen Vertrag erst vor wenigen Wochen frühzeitig bis 2029. Dementsprechend unwahrscheinlich wäre ein Bayern-Abschied auch im Sommer - selbst wenn Guardiola seinen Posten tatsächlich räumen würde.