Bayern, Real, Chelsea und Co. investieren nicht: Warum passiert in diesem Monat auf dem Transfermarkt nichts?

Fans von Mega-Deals sind in diesem Monat enttäuscht worden, da die Europas Top-Klubs wohl Probleme haben, solche Transfers zu stemmen.

Seitdem das Transferfenster Anfang Januar geöffnet wurde, ist es in Europa still geblieben. Selbst in der Premier League, wo die Klubs in der Regel ohne Rücksicht auf Konsequenzen mit viel Geld um sich werfen, passiert fast nicht.

Ironischerweise ist es Tottenham, dessen Boss Daniel Levy oft kritisiert wurde, dass er zu sparsam ist, das derzeit die EPL-Ausgabenliste anführt. Aber auch die Spurs sind nicht All-in gegangen, indem sie Timo Werner auf Leihbasis holten und Genua 24 Millionen Euro plus 6 Millionen Euro mögliche Boni für die Dienste von Radu Dragusin zahlten.

Auch mit Conor Gallagher vom FC Chelsea wurde der Klub in Verbindung gebracht, hat aber aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt, was den allgemeinen Trend bei der Zurückhaltung widerspiegelt, dem sich alle Klubs in Europa in diesem Januar angeschlossen haben.

Die Frage, die sich jeder stellt, lautet: Wo sind die Klubs geblieben, die alles kaufen, was auf dem Markt ist? Letztes Jahr um diese Zeit hatte Chelsea bereits 70 Millionen Euro für Mykhailo Mudryk ausgegeben, Liverpool hatte sich Cody Gakpo geschnappt, und selbst angeschlagene Klubs wie Bournemouth und Leeds waren schon fleißig auf dem Transfermarkt.