Bayern München kassiert weniger Geld: Leihspieler des FCB hat mit seinem Streik offenbar Erfolg

Die Leihe zum HSV lief überhaupt nicht so, wie Daniel Peretz sich das vorgestellt hatte. Daher zieht er erneut per Leihe nun wohl weiter.

Daniel Peretz steht angeblich kurz vor einem Wechsel zum englischen Zweitligisten FC Southampton. Das berichtet die Bild-Zeitung. Aktuell ist der Israeli noch vom FC Bayern München an den Hamburger SV ausgeliehen, doch nach einem Streik des Keepers sieht es nun nach einem Leih-Transfer auf die Insel aus.

  • Daniel Peretz war beim HSV nur die Nummer 2

    Peretz war im Sommer an den Bundesliga-Aufsteiger HSV ausgeliehen worden, doch im Zweikampf der Torhüter setzte sich Daniel Heuer Fernandes durch. Für Peretz blieb nur die Rolle des Ersatzmanns. Darüber war der 25-Jährige nicht erfreut. Während er sich zunächst noch professionell gab, änderte sich das nach seiner Rückkehr aus der Winterpause: Medienberichten zufolge tauchte der Keeper mit seinem Berater beim Verein auf und erklärte, dass er sich nicht in der Lage sehe, am Mannschaftstraining teilzunehmen. Damit wollte er seiner Forderung nach einem erneuten Wechsel Nachdruck verleihen. 

    FC Bayern verleiht Daniel Peretz wohl weiter an den FC Southampton

    Mit Southampton ist nun ein Abnehmer gefunden. Dem Bericht zufolge sieht der bereits ausverhandelte Deal nun vor, dass der HSV für die bald abgebrochene Leihe nichts zahlen muss. Vereinbart waren demzufolge rund 500.000 Euro. Für die zweite Saisonhälfte zahlt Southampton nun mehr, als die Hamburger schriftlich für die Hälfte der Leihe zugesagt hatten. Unter dem Strich bleibt dem FC Bayern jedoch weniger Geld, als wenn Peretz beim Bundesliga-Konkurrenten geblieben wäre. 

    Daniel Peretz kam bei Bayern kaum zum Zug

    Peretz war im Sommer 2023 überraschend für fünf Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt. Beim deutschen Rekordmeister konnte er sich aber gegen Manuel Neuer und Sven Ulreich nicht durchsetzen, sodass er nur sieben Einsätze in zwei Jahren sammeln durfte. 

  • Die Karriere von Daniel Peretz:

    • 2006 - 2019: Maccabi Tel Aviv
    • 2019 - 2020: Beitar Tel Aviv (Leihe)
    • 2020 - 2023: Maccabi Tel Aviv
    • 2023 - 2025: FC Bayern
    • seit 2025: HSV (Leihe)
