Bayern München kassiert weniger Geld: Leihspieler des FCB hat mit seinem Streik offenbar Erfolg

Peretz war im Sommer an den Bundesliga-Aufsteiger HSV ausgeliehen worden, doch im Zweikampf der Torhüter setzte sich Daniel Heuer Fernandes durch. Für Peretz blieb nur die Rolle des Ersatzmanns. Darüber war der 25-Jährige nicht erfreut. Während er sich zunächst noch professionell gab, änderte sich das nach seiner Rückkehr aus der Winterpause: Medienberichten zufolge tauchte der Keeper mit seinem Berater beim Verein auf und erklärte, dass er sich nicht in der Lage sehe, am Mannschaftstraining teilzunehmen. Damit wollte er seiner Forderung nach einem erneuten Wechsel Nachdruck verleihen.