Training verweigert? Leihgabe des FC Bayern will sich offenbar nach England streiken

Peretz wechselte vergangenen Sommer per einjähriger Leihe vom FC Bayern nach Hamburg. Er ging fest von einer Rolle als Stammkeeper aus, verlor dann aber das Duell mit Daniel Heuer Fernandes. In der Bundesliga kam Peretz noch gar nicht zum Einsatz, lediglich im DFB-Pokal absolvierte er zwei Partien.

Bereits im Oktober hatte sich Peretz über sein Reservistendasein beklagt. "Es ist offensichtlich, dass ich enttäuscht bin, dass ich in Hamburg nicht spiele. Ich hatte nicht angenommen, dass ich nicht zum Einsatz komme. Es war eigentlich klar, dass ich spielen werde", sagte er dem israelischen TV-Sender Sport 5. "Vielleicht gibt es ja eine Veränderung im Januar, denn ich will unbedingt spielen."