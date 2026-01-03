Das berichten mehrere Medien wie die Bild und die Hamburger Morgenpost übereinstimmend. Peretz verpasste den Trainingsauftakt am Freitag, angeblich wegen Verzögerungen bei seinem Rückflug aus dem Urlaub. Am Samstag soll der 25-jährige Israeli dann mit seinem Berater am Vereinsgelände aufgetaucht sein und Trainer Merlin Polzin mitgeteilt haben, dass er nicht mehr mit der Mannschaft trainieren wolle. Stattdessen habe Peretz anschließend eine individuelle Einheit im Kraftraum absolviert.
Training verweigert? Leihgabe des FC Bayern will sich offenbar nach England streiken
Peretz wechselte vergangenen Sommer per einjähriger Leihe vom FC Bayern nach Hamburg. Er ging fest von einer Rolle als Stammkeeper aus, verlor dann aber das Duell mit Daniel Heuer Fernandes. In der Bundesliga kam Peretz noch gar nicht zum Einsatz, lediglich im DFB-Pokal absolvierte er zwei Partien.
Bereits im Oktober hatte sich Peretz über sein Reservistendasein beklagt. "Es ist offensichtlich, dass ich enttäuscht bin, dass ich in Hamburg nicht spiele. Ich hatte nicht angenommen, dass ich nicht zum Einsatz komme. Es war eigentlich klar, dass ich spielen werde", sagte er dem israelischen TV-Sender Sport 5. "Vielleicht gibt es ja eine Veränderung im Januar, denn ich will unbedingt spielen."
Southampton hatte schon im Frühling Interesse an Peretz
Diese Perspektive bietet ihm offenbar der englische Zweitligist FC Southampton, mit dem Peretz' Management schon seit einem Monat in Kontakt stehen soll. Damals habe Peretz dem HSV seine Wechsel-Ambitionen mitgeteilt, bis dato aber noch keine Freigabe erhalten. Der überraschende Abschied von HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz erschwert die Verhandlungen. Southampton hatte bereits im Frühling vor Peretz' Entscheidung für den HSV Interesse gezeigt.
Das Leihgeschäft mit dem FC Bayern, wo Peretz noch bis 2028 unter Vertrag steht, beinhaltet keine Klausel für einen vorzeitigen Abbruch. Für einen Wechsel braucht es somit die Zustimmung aller beteiligten Parteien. Die Münchner dürften dem nicht im Wege stehen, hoffen sie doch auf Spielpraxis für ihre Leihgabe.
Ex-HSV-Chefscout ist Technischer Direktor in Southampton
Technischer Direktor in Southampton ist übrigens der Deutsche Johannes Spors, der von 2018 bis 2019 als Chefscout für den HSV arbeitete. Die Saints rangieren in der zweitklassigen Championship aktuell auf Platz 14 von 24. Der Rückstand auf die Playoff-Plätze beträgt sieben Punkte. Nomineller Stammkeeper ist dort Gavin Bazunu (23), zwischenzeitlich musste er aber für einige Spiele Routinier Alex McCarthy (36) weichen.
Peretz wechselte 2023 für fünf Millionen Euro Ablöse von einem Jugendklub Maccabi Tel Aviv nach München. In zwei Spielzeiten kam er jedoch nur auf sieben Einsätze. Perspektive beim FC Bayern hat Peretz keine: Hinter Stammkeeper Manuel Neuer positionierte sich Jonas Urbig als zuverlässiger Stellvertreter - und möglicher Erbe.
Daniel Peretz: Seine Karrierestationen
- 2019 bis 2020: Beitar Tel Aviv (32 Spiele)
- 2020 bis 2023: Maccabi Tel Aviv (102 Spiele)
- 2023 bis 2025: FC Bayern (7 Spiele)
- seit 2025: Hamburger SV (2 Spiele)