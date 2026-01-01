Die Leihe von Daniel Peretz an den Hamburger SV wird offenbar vorzeitig abgebrochen. Der Bayern-Keeper soll die zweite Saisonhälfte stattdessen beim englischen Zweitligisten FC Southampton verbringen, wie Sky berichtet.
Er könnte Bayern München per Kaufoption eine Millionensumme einbringen! FCB-Profi wird nach Leih-Abbruch wohl erneut verliehen
Daniel Peretz absolviert wohl schon Medizincheck bei Southampton
Demnach seien mittlerweile alle Details geklärt, Peretz werde vom FCB bis Saisonende an Southampton verliehen. Angeblich weilt der 25-Jährige bereits in England, um den Medizincheck zu absolvieren. Die Saints sollen sich zudem eine Kaufoption sichern, mittels derer sie Peretz im Sommer für etwa acht Millionen Euro fest verpflichten könnten.
Bayern, wo Peretz noch bis 2028 unter Vertrag steht, hatte den Keeper 2023 für fünf Millionen Euro Ablöse von Maccabi Tel Aviv verpflichtet. Allerdings kam Peretz in München so gut wie gar nicht zum Zug und erhoffte sich von der eigentlich bis Saisonende ausgelegten Leihe zu Aufsteiger HSV vor allem deutlich mehr Spielpraxis. Allerdings kam er an Daniel Heuer Fernandes nicht vorbei, saß in der Bundesliga stets nur auf der Bank. Seine beiden einzigen Einsätze für die Hamburger verzeichnete Peretz im DFB-Pokal.
- Getty Images
Leihe zum HSV machte Daniel Peretz nicht glücklich
Daher war auch schon länger darüber spekuliert worden, dass Peretz' Leihe vorzeitig beendet werden könnte. Schon im Oktober hatte er dem israelischen TV-Sender Sport 5 gesagt: "Es ist offensichtlich, dass ich enttäuscht bin, dass ich in Hamburg nicht spiele. Ich hatte nicht angenommen, dass ich nicht zum Einsatz komme. Es war eigentlich klar, dass ich spielen werde."
Southampton brachte sich beim israelischen Nationaltorwart in den vergangenen Wochen in Stellung. Vom Interesse des Traditionsklubs von der Insel hatte Anfang Dezember schon die Bild berichtet. Nun machte Southampton, wo Peretz auf mehr Einsatzzeit hofft, offenbar ernst.
Der vom deutschen Coach Tonda Eckert trainierte Klub tut sich nach dem Premier-League-Abstieg in der Vorsaison bisher schwer, steht in der Championship lediglich im Tabellenmittelfeld. Mit dem irischen Nationalkeeper Gavin Bazunu hätte Peretz in Southampton zwar starke Konkurrenz, der 23-Jährige ist allerdings keineswegs unumstritten. In der laufenden Saison musste er schon für einige Wochen auf die Bank, als ihm Routinier Alex McCarthy den Platz zwischen den Pfosten vorübergehend wegschnappte. Peretz könnte für mehr Konstanz auf der Torwartposition sorgen.
Dass Peretz bei Bayern noch eine Zukunft haben könnte, ist sehr unwahrscheinlich. Schließlich baute der FCB zuletzt Jonas Urbig als potenziellen Nachfolger für Manuel Neuer auf, zudem könnte auch der seit 2023 an den VfB Stuttgart verliehene Alexander Nübel diese Rolle möglicherweise künftig ausfüllen.
Daniel Peretz beim FC Bayern in Zahlen
- Im Verein seit: August 2023 (seit Juli 2025 an den HSV verliehen)
- Kam von: Maccabi Tel Aviv (5 Millionen Euro Ablöse)
- Einsätze: 7
- Vertrag bis: 30. Juni 2028