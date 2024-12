Heute findet die Auslosung der neuen, vergrößerten Klub WM statt. Wo ihr die Ziehung verfolgen könnt, lest Ihr hier bei GOAL.

Die Klub-WM wirft ihre Schatten voraus. Im Sommer 2025 steigt das Turnier in neuem Format. 32 Teams kämpfen dann in den USA um die Krone. Am 5. Dezember werden in Miami die Gruppen für die Weltmeisterschaft der Vereine ausgelost. Dann erfahren unter anderem die beiden deutschen Vertreter FC Bayern und BVB, mit wem sie es in der Vorrunde zu tun bekommen.

Wer zeigt in Deutschland die Auslosung live? In diesem Artikel gibt es die Antwort.