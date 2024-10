Klub-WM 2025, Teilnehmer: Welche Vereine sind schon qualifiziert?

Hier gibt es die bereits qualifizierten Teilnehmer für die Klub-WM 2025 und die Informationen dazu, wie die Qualifikation funktioniert.

Die neue Klub-WM der FIFA wirft ihre Schatten voraus. Im Sommer 2025 geht der Wettbewerb in einem generalüberholten Modus in den USA über die Bühne. Das Teilnehmerfeld wird dabei deutlich aufgestockt, es finden deutlich mehr Spiele statt.

Die Diskussionen um die Klub-Weltmeisterschaft sind knapp ein Jahr vor dem Beginn riesig, vor allem Spieler melden sich angesichts des abermals aufgeblähten Terminkalenders kritisch zu Wort. Die FIFA aber lässt sich davon wenig beeindrucken und ist guter Dinge, ein neues Aushängeschild unter den Wettbewerben zu schaffen.

Hier erklärt GOAL, wie die Qualifikation für die kommende Ausgabe der Klub WM funktioniert und welche Mannschaften ihren Platz im Teilnehmerfeld schon sicher haben.

Welche Klubs sind für die Klub-WM 2025 qualifiziert? Alle Startplätze

Konföderation Teilnehmeranzahl Klubs AFC 4 Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Ulsan HD CAF 4 Al-Ahly, Wydad Casablanca, ES Tunis, Mamelodi Sundowns CONCACAF 4 Monterrey, Seattle Sounders, Club León, CF Pachuca CONMEBOL 6 Palmeiras, Fluminense, Flamengo, River Plate, Boca Juniors, offen OFC 1 Auckland City UEFA 12 Chelsea, Real Madrid, Manchester City, FC Bayern, PSG, Inter, Porto, Benfica, BVB, Juventus, Atlético Madrid, Red Bull Salzburg CONCACAF (Gastgeber) 1 offen

Insgesamt 32 Mannschaften werden an der Klub-Weltmeisterschaft 2025 teilnehmen. Sie kommen aus allen sechs großen Kontinentalverbänden.

Die UEFA stellt mit zwölf Teilnehmern die meisten Vertreter, gefolgt von der CONMEBOL, die sechs Teams in die USA schickt. Die AFC und die CAF stellen jeweils vier Vertreter. Die CONCACAF hat normalerweise vier Startplätze, wird aber 2025 aufgrund der Gastgeberrolle einen zusätzlichen Platz erhalten. Die OFC verfügt über einen Platz.

Zu den Mannschaften, die sich für die Klub-Weltmeisterschaft 2025 qualifiziert haben, gehören Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Monterrey, Seattle Sounders und Al-Hilal. Aus der Bundesliga sind der FC Bayern und der BVB sicher dabei.

Wie funktioniert die Qualifikation für die Klub-WM 2025?

Bei den Qualifikationskriterien werden die letzten vier Spielzeiten des wichtigsten Klubwettbewerbs der jeweiligen Konföderation (z. B. Champions League, Copa Libertadores usw.) berücksichtigt und ab der Gruppenphase des Turniers Punkte vergeben.

Die von der FIFA festgelegte Punktevergabe lautet wie folgt

3 Punkte für einen Sieg

1 Punkt für ein Unentschieden

3 Punkte für das Weiterkommen in jeder Phase des Wettbewerbs

PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images

Ein Beispiel anhand des brasilianischen Spitzenklubs Fluminense: Der Verein gewann die Copa Libertadores 2023 durch einen Finalsieg gegen die Boca Juniors aus Argentinien.

In der Gruppenphase gewannen Fluminense drei Spiele, spielte einmal unentschieden und verloren zwei Partien. Das bedeutet also zehn Punkte für die Ergebnisse in der Vorrunde.

In der K.-o.-Phase verbuchte Fluminense fünf Siege und zwei Unentschieden und kam auf diese Weise auf weitere 17 Zähler. Dazu gesellten sich zwölf Punkten für das Weiterkommen in vier Runden der südamerikanischen Königsklasse.

Insgesamt sammelte Flu also nach der FIFA-Rechnung 39 Punkte für die Teilnahme an der Klub-WM.

Wie funktioniert die Qualifikation für die Klub-WM 2025 für Vereine aus Europa?

Das Qualifikationsszenario für Europa ist etwas anders, da die UEFA Champions League bereits die Gruppenphase der vierten Saison abgeschlossen hat, nachdem drei volle Spielzeiten gespielt wurden.

Die CL-Sieger der letzten vier Ausgaben haben ihren Platz bei der Klub-WM automatisch sicher. Das sind also der FC Chelsea, Real Madrid und Manchester City.

Da die UEFA bereits ein Koeffizientensystem für die Klubrangliste eingeführt hat, hat die FIFA eine spezielle Methode für die Ermittlung der Rangliste der europäischen Klubs festgelegt, gewissermaßen eine Vierjahres-Rangliste. Es gilt dabei die Einschränkung, dass aus einem Land maximal zwei Vereine an den Start gehen dürfen. So ist zum Beispiel der FC Liverpool nicht dabei, obwohl er von der Punkteausbeute her einen Startplatz sicher gehabt hätte. Chelsea und Man City jedoch nehmen die beiden englischen Plätze wie geschildert ein.

Die Punktevergabe in Europa sieht so aus:

2 Punkte für einen Sieg

1 Punkt für ein Unentschieden

4 Punkte für die Qualifikation für die Gruppenphase

5 Punkte für die Qualifikation für das Achtelfinale

1 Punkt für das Weiterkommen in jeder weiteren Phase des Wettbewerbs

Getty Images

Die Beispielrechnung für Manchester City anhand der Saison 2022/23 sieht so aus: City nahm an der Gruppenphase teil und bekam vier Punkte gutgeschrieben. Für vier Siege und zwei Unentschieden dort gab es zehn zusätzliche Zähler. Fünf Punkte gab es für das Erreichen des Achtelfinales und insgesamt drei Punkte für das Weiterkommen in den folgenden drei K.-o.-Runden. Dabei errangen die Skyblues auf ihrem Weg zum Titelgewinn vier Siege und drei Unentschieden, was elf Punkte bedeutete.

Insgesamt sammelte Manchester City also 33 Punkte.

Die Saison 2024/25 findet für die Qualifikation zur Klub-WM 2025 keine Berücksichtigung, sondern fällt dann in den Bewertungszeitraum für die nächste Ausgabe im Sommer 2029.