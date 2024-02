In Anfield gibt es ein berühmtes Schild. Seit Sonntag dürfen es deutlich mehr Spieler der Reds berühren.

Es gehört zu den großen Ritualen an der Anfield Road. Viele Spieler und Teammanager berühren das Schild mit dem berühmten Aufdruck "This is Anfield", ehe sie durch den Spielertunnel auf den Rasen des legendären Stadions vom FC Liverpool treten. Bei den Reds selbst aber durften dies nicht alle Spieler tun.