Auch ein Bundesliga-Konkurrent blitzte ab! FC Bayern München setzte sich im Werben um Shootingstar Lennart Karl wohl gegen mehrere Topklubs durch

Bei den Bayern hat sich Karl in den ersten Monaten der laufenden Saison in Kompanys Mannschaft etabliert. Nach einigen überzeugenden Jokereinsätzen stand der 17-Jährige zuletzt regelmäßig in der Startelf, zauberte beispielsweise beim 6:2 gegen Freiburg vor anderthalb Wochen einen Gala-Auftritt auf den Rasen und erzielte letzte Woche beim 1:3 bei Arsenal sehenswert das Münchener Tor.

"Wenn er so weitermacht, dann hat er einen richtig geilen Weg vor sich", prophezeite Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi dem offensiven Mittelfeldspieler eine rosige Zukunft. Karl habe mit seinen Leistungen "bewiesen, dass er es kann", lobte der 33-Jährige: "Wenn die Mannschaft ihn braucht, wenn der Trainer ihn braucht, wenn der Trainer dieses Spielerprofil für das nächste anstehende Spiel braucht, dann soll der spielen."

Aufgrund seiner rasanten Entwicklung wurde jüngst sogar über einen möglichen Platz für Karl im deutschen WM-Kader im kommenden Sommer spekuliert. "Ich probiere einfach, Vollgas zu geben. Dann muss ich schauen, was Julian (Nagelsmann, d. Red.) macht. Daher hoffe ich, dass es klappt", sagte der Edeltechniker nach seiner starken Vorstellung gegen Freiburg bei DAZN.

Wettbewerbsübergreifend stand er bereits 16-mal für den Rekordmeister auf dem Rasen, wobei er vier Tore selbst erzielen konnte und zwei weitere Treffer per direkte Assist auflegte. Karl stammt aus der Jugend von Viktoria Aschaffenburg, zwischen 2017 und 2022 stand er außerdem bereits bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag.