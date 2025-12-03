Der FC Bayern München stach im Werben um Toptalent Lennart Karl offenbar einige hochkarätigen Klubs aus.
Auch ein Bundesliga-Konkurrent blitzte ab! FC Bayern München setzte sich im Werben um Shootingstar Lennart Karl wohl gegen mehrere Topklubs durch
Karl stand unter anderem auch bei Frankfurt auf dem Zettel
Nach Informationen der Sport Bild zeigten im zurückliegenden Sommer Newcastle United, Ajax Amsterdam und Eintracht Frankfurt großes Interesse an einer Verpflichtung des 17-Jährigen, letztlich konnten die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters Karl allerdings von einem gemeinsamen Weg überzeugen.
Demnach hätten Trainer Vincent Kompany und die anderen FCB-Bosse dem Offensivtalent schon rund um die Klub-WM im Juni versichert, mit ihm in Zukunft zu planen. Dabei sei trotz des mit Topstars gespickten Kaders auch ausreichend Spielzeit in Aussicht gestellt worden.
Karl besaß bei den Bayern zuvor lediglich einen Jugendvertrag, der an seinem 18. Geburtstag, am 22. Februar 2026, ausgelaufen wäre. Dann hätten andere Klubs zuschlagen und ihn ablösefrei unter Vertrag nehmen können. Die Münchner statteten den 17-Jährigen jedoch mit einem Profivertrag bis 2028 aus, der sich bei Vollendung des 18. Lebensjahres sogar noch einmal um ein Jahr bis 2029 verlängern wird.
Nimmt Bundestrainer Nagelsmann Karl mit zur WM 2026?
Bei den Bayern hat sich Karl in den ersten Monaten der laufenden Saison in Kompanys Mannschaft etabliert. Nach einigen überzeugenden Jokereinsätzen stand der 17-Jährige zuletzt regelmäßig in der Startelf, zauberte beispielsweise beim 6:2 gegen Freiburg vor anderthalb Wochen einen Gala-Auftritt auf den Rasen und erzielte letzte Woche beim 1:3 bei Arsenal sehenswert das Münchener Tor.
"Wenn er so weitermacht, dann hat er einen richtig geilen Weg vor sich", prophezeite Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi dem offensiven Mittelfeldspieler eine rosige Zukunft. Karl habe mit seinen Leistungen "bewiesen, dass er es kann", lobte der 33-Jährige: "Wenn die Mannschaft ihn braucht, wenn der Trainer ihn braucht, wenn der Trainer dieses Spielerprofil für das nächste anstehende Spiel braucht, dann soll der spielen."
Aufgrund seiner rasanten Entwicklung wurde jüngst sogar über einen möglichen Platz für Karl im deutschen WM-Kader im kommenden Sommer spekuliert. "Ich probiere einfach, Vollgas zu geben. Dann muss ich schauen, was Julian (Nagelsmann, d. Red.) macht. Daher hoffe ich, dass es klappt", sagte der Edeltechniker nach seiner starken Vorstellung gegen Freiburg bei DAZN.
Wettbewerbsübergreifend stand er bereits 16-mal für den Rekordmeister auf dem Rasen, wobei er vier Tore selbst erzielen konnte und zwei weitere Treffer per direkte Assist auflegte. Karl stammt aus der Jugend von Viktoria Aschaffenburg, zwischen 2017 und 2022 stand er außerdem bereits bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag.
Lennart Karl: Seine Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 16
- Tore: 4
- Assists: 2
- Vertrag bei Bayern bis: 2028