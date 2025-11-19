Auch beim FC Bayern gab es schon Zündstoff: FC Arsenal beendet umstrittenes Sponsoring

Das Sponsoring war aufgrund der Menschenrechtslage in Ruanda und der angeblichen Unterstützung von Rebellen in der Demokratischen Republik Kongo in den letzten Monaten immer stärker in die Kritik geraten. Die Entscheidung ist gefallen, nachdem einige Fanclubs öffentlichen Druck auf den Verein ausgeübt hatten.

Auch der FC Bayern München hatte zwischen 2023 und dem Sommer 2025 für Ruanda geworben, unter anderem auf Banden während der Heimspiele. Im August verkündete der FCB, dass er die Werbemaßnahmen beenden wird, die Partnerschaft mit Ruanda gehe aber vor Ort weiter und umfasse den Aufbau einer Jugendakademie. Bei den Münchnern hatten ebenfalls die Fans zunächst gegen das Sponsoring durch Qatar Airways und dann gegen das durch Ruanda protestiert.

Nach dem Ende des Engagements bei den Londonern wird der Schriftzug "Visit Rwanda" trotzdem noch auf dem Trikot von zwei europäischen Top-Klubs zu lesen sein: Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Atletico Madrid werben weiterhin für das Land.