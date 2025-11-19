Arsenal hat bekanntgegeben, dass der Klub nach der laufenden Saison das Sponsoring durch das afrikanische Land Ruanda nach acht Jahren beendet. Die Gunners laufen auch in dieser Saison mit dem Slogan "Visit Rwanda" auf ihren Trikotärmeln auf. Das Sponsoring brachte dem Verein englischen Medienberichten zufolge rund zwölf Millionen Euro pro Saison.
Auch beim FC Bayern gab es schon Zündstoff: FC Arsenal beendet umstrittenes Sponsoring
Viel Kritik an umstrittenem Deal der Gunners
Das Sponsoring war aufgrund der Menschenrechtslage in Ruanda und der angeblichen Unterstützung von Rebellen in der Demokratischen Republik Kongo in den letzten Monaten immer stärker in die Kritik geraten. Die Entscheidung ist gefallen, nachdem einige Fanclubs öffentlichen Druck auf den Verein ausgeübt hatten.
Auch der FC Bayern München hatte zwischen 2023 und dem Sommer 2025 für Ruanda geworben, unter anderem auf Banden während der Heimspiele. Im August verkündete der FCB, dass er die Werbemaßnahmen beenden wird, die Partnerschaft mit Ruanda gehe aber vor Ort weiter und umfasse den Aufbau einer Jugendakademie. Bei den Münchnern hatten ebenfalls die Fans zunächst gegen das Sponsoring durch Qatar Airways und dann gegen das durch Ruanda protestiert.
Nach dem Ende des Engagements bei den Londonern wird der Schriftzug "Visit Rwanda" trotzdem noch auf dem Trikot von zwei europäischen Top-Klubs zu lesen sein: Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Atletico Madrid werben weiterhin für das Land.
- Getty Images Sport
Freude der Fangruppen über die Entscheidung
Der Arsenal-Fanclub "Gunners for Peace" (GFP) reagierte auf das Ende des Ruanda-Sponsorings und zeigte sich hocherfreut. Auf Instagram schrieb der Fanclub: "Das ist eine große Entscheidung des Vereins. Wir alle wissen, dass Geld die größte Rolle spielt, aber wenn die Fans sich zusammentun und laut werden, muss man ihnen zuhören. Das zeigt, dass Arsenal immer noch die Klasse und die Werte hat, um das Richtige zu tun. Mit der Beendigung dieses Vertrags haben die Gunners einen Schritt in Richtung Frieden gemacht."
Trikotsponsoren des FC Arsenal
- 1981 - 1999: JVC
- 1999 - 2002: SEGA / Dreamcast
- 2002 - 2006: O2
- 2005 - 2026: Emirates