"Er hat mich zu einem besseren Trainer gemacht": Mikel Arteta überschüttet ehemaligen Bundesligaspieler mit Lob

"Er hat mich zu einem besseren Trainer gemacht. Er hat uns geholfen, uns als Fußballmannschaft und als Verein weiterzuentwickeln und zu verbessern", sagte der Teammanager vom FC Arsenal über die gemeinsame Zeit bei den Gunners: "Ich werde ihm dafür ewig dankbar sein, weil ich viele schöne Erinnerungen an ihn habe."

Xhaka (33) spielte von 2016 bis 2023 für die Londoner, ehe er für zwei Jahre in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen wechselte und dort 2024 das Double gewann. Seit Sommer ist er zurück in der Premier League - und empfängt nun mit dem Überraschungs-Tabellenvierten Sunderland am Samstag (18.30 Uhr) seinen Ex-Klub und Liga-Primus Arsenal. Xhaka sei "einer der besten" Spieler der Liga, betonte Arteta: "Ich habe jede Minute geliebt, die wir zusammen verbracht haben."

Auch Xhaka hat Arteta einiges zu verdanken, half ihm der Spanier nach seiner Amtsübernahme im Dezember 2019 doch aus einer schwierigen Zeit heraus. Wenige Wochen zuvor hatte Artetas Vorgänger Unai Emery Xhaka nach einer Auseinandersetzung mit den heimischen Fans die Kapitänsbinde entzogen.