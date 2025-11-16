Er verletzte sich bei seiner Nationalmannschaft! Arsenal zittert vor CL-Duell gegen den FC Bayern München um Einsatz von Superstar

Gabriel absolvierte in dieser Premier-League-Saison bisher jede Minute für Arsenal und war auch in allen vier Champions-League-Spielen dabei. Wenn Gabriel in dieser Saison auf dem Feld stand, kassierten die Gunners nur fünf Gegentore. Dazu steuerte der Verteidiger selbst zwei Tore bei.

Die Londoner haben bereits eine lange Verletztenliste. Darauf stehen unter anderem Martin Ödegaard, Viktor Gyökeres und Gabriel Martinelli, die alle in den vegangenen Wochen ausgefallen sind. Riccardo Calafiori ist Berichten zufolge nach einer Verletzung im Training mit der italienischen Nationalmannschaft nach Nord-London zurückgekehrt und wird daher das bevorstehende WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen verpassen.

In der Champions League sind Arsenal und der FC Bayern nach je vier Spielen noch ohne jeglichen Punktverlust - lediglich Inter Mailand steht ebenfalls bei zwölf Punkten. Während Arsenal seine Spiele gegen Athletic Bilbao, Olympiakos, Atletico Madrid und Slavia Prag gewann, siegten die Bayern gegen Chelsea, Brügge, Pafos und Paris-Saint Germain.