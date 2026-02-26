Atalanta-Boss tritt gegen den BVB nach: "Eine Art göttliche Gerechtigkeit"

Percassi sagte dem italienischen Fernsehsender Sky: "Es kann nicht sein, dass ein Klub auf dem Level von Borussia Dortmund sich 2024 so verhält und dann heute und letzte Woche so tut, als sei nichts gewesen." Damit spielte er auf den 2024 erfolgten Transfer von Nachwuchsspieler Samuele Inacio (17) zum BVB an, bei dem sich Atalanta ungerecht behandelt fühlt.

Seiner Freude über den Sieg machte Percassi mit den Worten Luft: "Im Fall Inacio war das heute eine Art göttliche Gerechtigkeit. Wer von Atalanta abgehauen ist, wird es bereuen, das getan zu haben, denn dieser Klub ist zu außergewöhnlichen Dingen imstande."