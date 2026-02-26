Borussia Dortmund hat in Bergamo einen bitteren Abend erlebt. Nach dem 1:4-Debakel im Rückspiel der Champions-League-Play-offs trat dann auch noch Atalanta-Vorstandschef Luca Percassi im Streit zwischen den beiden Vereinen gegenüber dem BVB nach.
Atalanta-Boss tritt gegen den BVB nach: "Eine Art göttliche Gerechtigkeit"
Percassi sagte dem italienischen Fernsehsender Sky: "Es kann nicht sein, dass ein Klub auf dem Level von Borussia Dortmund sich 2024 so verhält und dann heute und letzte Woche so tut, als sei nichts gewesen." Damit spielte er auf den 2024 erfolgten Transfer von Nachwuchsspieler Samuele Inacio (17) zum BVB an, bei dem sich Atalanta ungerecht behandelt fühlt.
Seiner Freude über den Sieg machte Percassi mit den Worten Luft: "Im Fall Inacio war das heute eine Art göttliche Gerechtigkeit. Wer von Atalanta abgehauen ist, wird es bereuen, das getan zu haben, denn dieser Klub ist zu außergewöhnlichen Dingen imstande."
Zoff zwischen Atalanta und dem BVB bereits vor dem Hinspiel
Schon vor dem Spiel waren die Spannungen offensichtlich gewesen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, verzichtete die Atalanta-Führung darauf, die BVB-Bosse zum traditionellen Essen vor dem Spiel einzuladen, das zum gewöhnlichen Prozedere bei internationalen Spielen gehört.
Auch rund um das Hinspiel hatte es Dissonanzen gegeben. "Zwischen Vereinen muss man sich vor allem gegenseitig respektieren", hatte Percassi damals öffentlich kritisiert. Zuvor waren die Atalanta-Verantwortlichen der Einladung des BVB zum Essen nicht nachgekommen. Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken betonte hingegen stets, bei der Verpflichtung Inacios sei alles fair abgelaufen und man habe sich nichts vorzuwerfen.
