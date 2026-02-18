Es geht um den Transfer eines großen Hoffnungsträgers! Atalanta Bergamo ist stinksauer auf den BVB

Hintergrund ist der Wechsel von Mittelfeldjuwel Samuele Inacio aus Bergamo nach Dortmund im Sommer 2024. Der BVB hatte den damals 16-Jährigen, der mittlerweile an ersten Einsätzen für die erste Mannschaft der Borussia schnuppert, seinerzeit in seine Nachwuchsabteilung geholt.

Percassi beklagte nun bei Sky Sport, dass bei dem Transfer nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Der 45-Jährige betonte, die Causa der FIFA vorgelegt zu haben - der BVB sei jedoch nicht bereit gewesen, sich die Beschwerde Atalantas genau anzuhören. Daher habe er auch das obligatorische Mittagessen mit Borussias Verantwortlichen vor dem Champions-League-Playoffspiel am Dienstag in Dortmund abgesagt, verriet Percassi. "Aber ich habe mich trotzdem mit dem Geschäftsführer von Borussia getroffen und ihm die Situation noch einmal erklärt. Mal sehen, ob sie sich als großer Verein dieser Angelegenheit annehmen wollen."