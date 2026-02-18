Luca Percassi, Vorstandsboss von Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Atalanta Bergamo, hat schwere Vorwürfe gegen den BVB erhoben.
Es geht um den Transfer eines großen Hoffnungsträgers! Atalanta Bergamo ist stinksauer auf den BVB
Atalanta Bergamo schaltete wegen BVB-Transfer von Samuele Inacio die FIFA ein
Hintergrund ist der Wechsel von Mittelfeldjuwel Samuele Inacio aus Bergamo nach Dortmund im Sommer 2024. Der BVB hatte den damals 16-Jährigen, der mittlerweile an ersten Einsätzen für die erste Mannschaft der Borussia schnuppert, seinerzeit in seine Nachwuchsabteilung geholt.
Percassi beklagte nun bei Sky Sport, dass bei dem Transfer nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Der 45-Jährige betonte, die Causa der FIFA vorgelegt zu haben - der BVB sei jedoch nicht bereit gewesen, sich die Beschwerde Atalantas genau anzuhören. Daher habe er auch das obligatorische Mittagessen mit Borussias Verantwortlichen vor dem Champions-League-Playoffspiel am Dienstag in Dortmund abgesagt, verriet Percassi. "Aber ich habe mich trotzdem mit dem Geschäftsführer von Borussia getroffen und ihm die Situation noch einmal erklärt. Mal sehen, ob sie sich als großer Verein dieser Angelegenheit annehmen wollen."
Der BVB hält große Stücke auf Samuele Inacio
An was genau sich Atalanta bei Inacios Abgang in Richtung Dortmund störte, geht aus Percassis Ausführungen nicht hervor. Offenbar warb der BVB seiner Ansicht nach aber zu offensiv um den italienischen Junioren-Nationalspieler und auch unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Höhe einer Ablösezahlung könnten Atalanta verärgert haben. "Zwischen Vereinen muss man sich vor allem gegenseitig respektieren", meinte Percassi vielsagend in Richtung BVB.
Inacio war zu Jahresbeginn aus Dortmunds U19 in die zweite Mannschaft hochgezogen worden, für die er bisher einmal in der Regionalliga West zum Einsatz kam. Der 17-Jährige, auf den man beim BVB sehr große Stücke hält, stand zuletzt zweimal im Bundesliga-Kader des BVB. Zudem meldeten die Westfalen den Spielmacher zur K.o.-Phase für die Champions League nach, so konnte er auch beim 2:0-Sieg gegen Ex-Klub Atalanta im Kader stehen. Zu einem Einsatz für das Team von Trainer Niko Kovac kam Inacio aber bisher noch nicht.
Samuele Inacio beim BVB: Seine Zahlen
- U17: 3 Einsätze (1 Tor, 3 Assists)
- U19: 47 Einsätze (10 Tore, 8 Assists)
- U23: 1 Einsatz (0 Tore, 0 Assists)