BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Atalanta Bergamo: Katastrophale Vorstellung von Ramy Bensebaini - Gregor Kobel patzt spielentscheidend

Es war der wohl schlechteste Auftritt von Bensebaini im BVB-Trikot. Sehr unglücklich, als er vor dem 0:1 den Ball entscheidend abfälschte und für Torschütze Scamacca auflegte. Gleiches Spiel beim 0:2: Vor Samardzics Einschussmöglichkeit verteidigte er gegen Flankengeber Scalvini im luftleeren Raum (35.). Satte zehn Ballverluste sind in 45 Minuten deutlich zu viele.

Beim 0:3 sprang er unter der Flanke durch, Pasalic nickte ein. Bei Samardzics Beinahe-Tor zum 4:1 ließ er sich zu plump ausspielen (82.). Zudem verschuldete Bensebaini, natürlich auch dank Kobel, den Strafstoß zum entscheidenden 1:4 und flog mit Gelb-Rot runter. Note: 6.