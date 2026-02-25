Borussia Dortmund ist hoch dramatisch in den Playoffs der Champions League gescheitert! Die Westfalen verspielten nach einer unterirdischen Leistung ihren 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel bei Atalanta Bergamo und verloren durch einen Elfmeter in den Schlusssekunden mit 1:4 (0:2). Gianluca Scamacca (5.), Davide Zappacosta (45.), Mario Pasalic (57.) sowie Lazar Samardzic (90.+8) schossen die Tore für die Italiener. Karim Adeyemi gelang das zwischenzeitliche 1:3 (75.). Bei den Gästen kassierten der protestierende Nico Schlotterbeck mit Rot sowie Ramy Bensebaini mit Gelb-Rot jeweils einen Platzverweis. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.
BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Atalanta Bergamo: Katastrophale Vorstellung von Ramy Bensebaini - Gregor Kobel patzt spielentscheidend
BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Gregor Kobel
Kobel hielt gleich mehrfach stark. In der 4. rettete er gegen Zalewski, dessen Linksschuss er in der 24. überragend aus dem Eck kratzte. Nach der Pause in wenigen Sekunden hintereinander gegen Pasalic und de Roon zur Stelle (50., 51.). Das ganz dicke Aber: Kobels vollkommen unnötiger Ballverlust gegen Pasalic in den Schlusssekunden der Nachspielzeit führte zu Bensebainis Platzverweis und dem siegbringenden Elfmeter für Atalanta. Bei den Gegentreffern ohne jede Chance. Note: 5.
- AFP
BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Emre Can
Nach mehrwöchiger Verletzungspause schaffte es Can für Youngster Luca Reggiani in die Startelf. Die lange Abwesenheit war ihm auf Anhieb anzumerken. In der 4. bereits orientierungslos bei einem Angriff der Hausherren, in Minute 24 vor Zalewskis großer Gelegenheit ebenfalls. Biss sich danach etwas besser in die Partie, verlor aber zu viele Duelle und lieferte unter dem Strich aber eine schwache Vorstellung ab. Note: 5.
BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Waldemar Anton
Anton hatte mit Scamaccas Körperlichkeit sowie dessen Abschirmen des Balles schwer zu kämpfen und war einige Male nur zweiter Sieger. Neun Ballgewinne waren gut. Note: 4.
BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Ramy Bensebaini
Es war der wohl schlechteste Auftritt von Bensebaini im BVB-Trikot. Sehr unglücklich, als er vor dem 0:1 den Ball entscheidend abfälschte und für Torschütze Scamacca auflegte. Gleiches Spiel beim 0:2: Vor Samardzics Einschussmöglichkeit verteidigte er gegen Flankengeber Scalvini im luftleeren Raum (35.). Satte zehn Ballverluste sind in 45 Minuten deutlich zu viele.
Beim 0:3 sprang er unter der Flanke durch, Pasalic nickte ein. Bei Samardzics Beinahe-Tor zum 4:1 ließ er sich zu plump ausspielen (82.). Zudem verschuldete Bensebaini, natürlich auch dank Kobel, den Strafstoß zum entscheidenden 1:4 und flog mit Gelb-Rot runter. Note: 6.
BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Julian Ryerson
Enorm schwacher Auftritt des Norwegers. Schlechtes Stellungsspiel vor dem 0:1 beim Pass von Zalewski auf Bernasconi. Kam dann nicht mehr hinterher und in den Zweikampf, der anschließende Querpass führte zum frühen Gegentor. Auch in der 16. bei Samardzics Flanke auf den langen Pfosten nicht aufmerksam. Vor dem 0:2 störte die Flanke von Bernasconi nicht richtig. In der Offensive kam Ryerson kaum einmal zu einer seiner zuletzt so gefürchteten Flanken. Note: 5.
BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Jobe Bellingham
Der Engländer kam auf einige ordentliche Ballgewinne. Am wichtigsten war sein starker Block gegen den einschussbereiten Samardzic (35.). Bei Zappacostas Schuss zum 2:0 zögerte Bellingham einen entscheidenden Moment, anstatt durchzulaufen und zu attackieren. Auch bei De Roons Hereingabe, die das 0:3 vorbereitete, nur Zuschauer aus der Ferne. Hatte der Wucht der Hausherren oft nur wenig entgegen zu setzen. Note: 4,5.
- Getty Images Sport
BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Felix Nmecha
Nmecha startete mit einem guten Steckpass auf Beier (15.). Mit seiner Dynamik trieb er den Angriff klug voran, der Brandts Chance ermöglichte (29.). Davon abgesehen zwar redlich bemüht und im Ansatz mit guten Raumgewinnen, gegen den Ball lief er jedoch der Musik zu häufig hinterher. Note: 4.
BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Daniel Svensson
Der Schwede bekam die Grenzen aufgezeigt! Beim frühen 0:1 mit einer schlechten Absprache mit Bensebaini. Der Schwede hätte den Querpass problemlos klären können, wenn sein Teamkollege nicht an die Kugel gegangen wäre. Auch beim 0:3 nicht nah genug am Mann. Dazu mit zu vielen Fehlpässen im Spiel nach vorne. Note: 5.
BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Maximilian Beier
Beier hatte seine erste Szene in Minute 15, als ihn Nmecha steil in den Strafraum schickte, sein schwacher erster Kontakt aber eine aussichtsreiche Chance verhinderte. In der 27. bediente er mit einer guten Flanke Guirassy, zwei Minuten später steckte er stark mit dem Außenrist zu Brandt durch - das waren Dortmunds beste Chance in Halbzeit eins und zwei von lediglich sechs Pässen, die Beier in der ersten Hälfte spielte. Acht Minuten nach der Pause hatte er das 1:2 auf dem Fuß, scheiterte aber von halbrechts am linken Pfosten. Beier war somit Dortmunds gefährlichster Offensiver, musste aber nach einer Stunde raus. Note: 3,5.
BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Julian Brandt
Viel zu wenig war von Brandt, einem der vermeintlichen Führungsspieler des Teams, zu sehen. In der 29. hatte er mit einem Linksschuss, den er zu zentral abschloss, Dortmunds bis dato beste Gelegenheit. Davor und danach zu oft abgetaucht. Note: 4,5.
- Getty Images Sport
BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Serhou Guirassy
Guirassy rieb sich in Luft- und Bodenduellen auf, hing aber völlig in der Luft. In den ersten 45 Minuten trat er nur einmal gefährlich in Erscheinung, doch seine Kopfballchance in der 27. setzte er deutlich rechts am Tor vorbei. Kurz nach der Pause soll er bei seinem tollen Drehschuss, den Carnesecchi stark hielt, im Abseits gestanden haben - fragwürdig (49.). In der 74. musste Guirassy das 1:3 machen, säbelte aber frei vor dem Kasten am Ball vorbei. Note: 4.
BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Einwechselspieler
Fabio Silva (ab 60.): Kam für Beier und zeigte sich wie gewohnt direkt spielfreudig sowie aktiv. Hielt zudem die Bälle gut und leitete sie mehrfach gekonnt weiter. Die eigene Durchschlagskraft als Angreifer ging ihm allerdings nicht zum ersten Mal ab. Note: 3,5.
Carney Chukwuemeka (ab 60.): Brandt ging für ihn runter. Chukwuemeka brachte viel Dynamik sowie Esprit ins Spiel und hatte einige kluge Einfälle. Ganz stark, wie er Guirassys Großchance im Alleingang vorbereitete (74.) - und kurz darauf auch Adeyemis 1:3. Bot sich oft an und forderte die Kugel. Note: 2,5.
Yan Couto (ab 70.): Ryerson machte für ihn Platz und war auf Anhieb auf Betriebstemperatur. Der Brasilianer hielt sich weitestgehend schadlos in der Defensive und kurbelte mit nach vorne an. Note: 3,5.
Karim Adeyemi (ab 70.): Wurde für Bellingham eingewechselt und traf fünf Minuten später sehenswert zum 1:3. Adeyemi war sofort ein Faktor. War er am Ball, wurde es zielstrebig und meist gefährlich. Note: 2,5.