ARD, ZDF oder RTL? Wo läuft Deutschland (DFB) vs. Slowakei heute im TV und Live Stream kostenlos?

Deutschland trifft am Montag auf die Slowakei – und das in einem Showdown in der Gruppe A. Doch wo läuft das Spiel heute live im TV oder Stream?

In der WM Qualifikation 2025 steht für Deutschland ein Showdown an. Hierfür empfängt die DFB Auswahl die Slowakei in Leipzig. Beide Nationen stehen bei zwölf Punkten – nur die Tordifferenz trennt sie.

Nach einem 0:2 zum Auftakt beim kommenden Gegner aus der Slowakei holte die DFB Auswahl zuletzt vier Siege in Folge. Genauer gesagt gelangen Ihr ein 4:0 sowie ein 2:0 gegen Luxemburg sowie ebenso viele Dreier gegen Nordirland (3:1, 1:0). Auch die Slowakei musste sich nur einmal geschlagen geben – das geschah mit einem 0:2 in Nordirland. Anschließend punkteten die Falken mit einem 2:0 gegen Luxemburg sowie am Freitag mit einem 1:0 im Retourspiel gegen Nordirland.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Deutschland vs. Slowakei heute live im TV und im Stream sehen könnt.

    Deutschland vs. Slowakei live: Wann beginnt die Begegnung?

    Die Partie in der Gruppe A zwischen Deutschland und der Slowakei steigt in der Leipziger Red Bull Arena. Dort erfolgt der Anstoß am Montagabend um 20.45 Uhr.

    Deutschland vs. Slowakei kostenlos im TV und STREAM: Die Übertragung beim ZDF

    Ihr könnt das Spiel im ZDF und somit kostenlos verfolg. Die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr – und nach der Vorberichterstattung führt Euch Oliver Schmidt durch das Spielgeschehen. Als Experten sind Christoph Kramer und Per Mertesacker im Einsatz, sie begleiten Euch auch gemeinsam mit Jochen Breyer durch die Sendung.

    • Sender: ZDF (HD)
    • Spielbeginn: 20.45 Uhr
    • Vorberichte: ab 20.15 Uhr
    • Kommentator: Oliver Schmidt
    • Moderation: Jochen Breyer
    • Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker

  • Deutschland (DFB) vs. Slowakei (WM Qualifikation) kostenlos mitverfolgen: Nützliche Links