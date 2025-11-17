ARD, ZDF oder RTL? Wo läuft Deutschland (DFB) vs. Slowakei heute im TV und Live Stream kostenlos?

In der WM Qualifikation 2025 steht für Deutschland ein Showdown an. Hierfür empfängt die DFB Auswahl die Slowakei in Leipzig. Beide Nationen stehen bei zwölf Punkten – nur die Tordifferenz trennt sie.

Die WM Qualifikation live auf DAZN Bei DAZN anmelden

Nach einem 0:2 zum Auftakt beim kommenden Gegner aus der Slowakei holte die DFB Auswahl zuletzt vier Siege in Folge. Genauer gesagt gelangen Ihr ein 4:0 sowie ein 2:0 gegen Luxemburg sowie ebenso viele Dreier gegen Nordirland (3:1, 1:0). Auch die Slowakei musste sich nur einmal geschlagen geben – das geschah mit einem 0:2 in Nordirland. Anschließend punkteten die Falken mit einem 2:0 gegen Luxemburg sowie am Freitag mit einem 1:0 im Retourspiel gegen Nordirland.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Deutschland vs. Slowakei heute live im TV und im Stream sehen könnt.