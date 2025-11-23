Anwärter auf das Tor des Jahres! Cristiano Ronaldo trifft traumhaft für Al-Nassr

Der Portugiese stieg in der sechsten Minute der Nachspielzeit beim Stand von 3:1 mit dem Rücken zum Tor dank seiner weiterhin unfassbaren Sprungkraft nach einer Flanke von Nawaf Boushal mit seinen Füßen beinahe auf Kopfhöhe seines Gegenspielers hoch und platzierte den Ball perfekt an den rechten Innenpfosten.

Im wettbewerbsübergreifend zwölften Pflichtspiel in der laufenden Spielzeit war es bereits der elfte Treffer von CR7. Zudem steuerte Ronaldo zwei Assists bei. Zu seinem großen Ziel, die 1.000-Treffer-Marke zu knacken, fehlen ihm somit nur noch 52 Tore.