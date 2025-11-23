Beim 4:1-Sieg von Al-Nassr gegen Khaleej FC in der Saudi Pro League hat Cristiano Ronaldo traumhaft per Fallrückzieher getroffen.
Anwärter auf das Tor des Jahres! Cristiano Ronaldo trifft traumhaft für Al-Nassr
Cristiano Ronaldo steht bei elf Saisontoren
Der Portugiese stieg in der sechsten Minute der Nachspielzeit beim Stand von 3:1 mit dem Rücken zum Tor dank seiner weiterhin unfassbaren Sprungkraft nach einer Flanke von Nawaf Boushal mit seinen Füßen beinahe auf Kopfhöhe seines Gegenspielers hoch und platzierte den Ball perfekt an den rechten Innenpfosten.
Im wettbewerbsübergreifend zwölften Pflichtspiel in der laufenden Spielzeit war es bereits der elfte Treffer von CR7. Zudem steuerte Ronaldo zwei Assists bei. Zu seinem großen Ziel, die 1.000-Treffer-Marke zu knacken, fehlen ihm somit nur noch 52 Tore.
- AFP
Ronaldo hat noch Vertrag bis 2027
Für Al-Nassr war es gleichzeitig der neunte Sieg im neunten Ligaspiel. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger, Al-Hilal, beträgt weiterhin vier Punkte. Beim Gewinn der Meisterschaft würde Ronaldo seinen ersten Titel mit dem Wüstenklub feiern.
Der 40-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2027 bei Al-Nassr, nachdem er sein Arbeitspapier in diesem Jahr verlängert hatte. Ein Karriereende ist also noch Zukunftsmusik. Zuletzt bestätigte der Superstar aber, dass die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada seine letzte mit der portugiesischen Nationalmannschaft sein wird.
Die Leistungsdaten von Cristiano Ronaldo in dieser Saison
- Spiele: 12
- Tore: 11
- Assists: 2