Angebot über 35 Millionen Euro: Al-Ittihad will Arsenal-Star nach Saudi-Arabien locken

Die Klubs aus Saudi-Arabien können noch Spieler verpflichten - und genau das will Al-Ittihad mit einem Arsenal-Star tun.

Der FC Arsenal hat angeblich von Al-Ittihad aus Saudi-Arabien ein offizielles Angebot für Offensivspieler Leandro Trossard erhalten. Das berichtet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Demnach will Al-Ittihad die Gunners mit einer Offerte in Höhe von 35 Millionen Euro überzeugen und den Belgier in die Pro League locken. In Saudi-Arabien ist das Transferfenster im Gegensatz zu den europäischen Top-Ligen noch offen. Die Gunners beschäftigen sich dem Bericht zufolge nun intensiv mit dem Angebot.