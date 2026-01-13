Französischer Weltmeister im Fokus: Schlägt Fenerbahce noch im Winter auf dem Transfermarkt zu?

Kantes Vertrag bei Al-Ittihad in der saudi-arabischen Pro League ist ohnehin nur noch bis zum Sommer 2026 datiert, im Anschluss wäre er ablösefrei zu haben. Der Saudi-Meister aus Dschidda habe dem Bericht zufolge die Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung aber noch nicht aufgegeben, auch wenn der 34-Jährige selbst ein Ende der Zusammenarbeit anstrebe.

Laut dem türkischen Journalisten Yagız Sabuncuoglu habe es sogar bereits erste Gespräche zwischen Fener und Kante gegeben, welche positiv verlaufen seien.

Kante war im Sommer 2023, nach seinem Vertragsende beim FC Chelsea, ablösefrei in die Wüste gewechselt. In nun zweieinhalb Jahren kommt er für Al-Ittihad auf wettbewerbsübergreifend 100 Einsätze, wobei er 19 Torbeteiligungen verzeichnete (neun Tore, zehn Assists). Mit dem Klub feierte er in der zurückliegenden Saison den Doublesieg aus Meisterschaft und Pokal.