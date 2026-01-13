kanteGetty Images
Französischer Weltmeister im Fokus: Schlägt Fenerbahce noch im Winter auf dem Transfermarkt zu?

Seit knapp zweieinhalb Jahren spielt N'Golo Kante nun schon in Saudi-Arabien. Geht es für den Franzosen noch einmal zurück nach Europa?

Der türkische Spitzenklub Fenerbahce hat offenbar ein Auge auf Weltmeister N'Golo Kante geworfen.

Wie die französische Sportzeitung L'Equipe schreibt, möchte der 28-fache türkische Meister den zentralen Mittelfeldspieler von Al-Ittihad gerne noch im laufenden Winter-Transferfenster unter Vertrag nehmen.

  • Vertrag von Kante bei Al-Ittihad läuft aus

    Kantes Vertrag bei Al-Ittihad in der saudi-arabischen Pro League ist ohnehin nur noch bis zum Sommer 2026 datiert, im Anschluss wäre er ablösefrei zu haben. Der Saudi-Meister aus Dschidda habe dem Bericht zufolge die Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung aber noch nicht aufgegeben, auch wenn der 34-Jährige selbst ein Ende der Zusammenarbeit anstrebe.

    Laut dem türkischen Journalisten Yagız Sabuncuoglu habe es sogar bereits erste Gespräche zwischen Fener und Kante gegeben, welche positiv verlaufen seien.

    Kante war im Sommer 2023, nach seinem Vertragsende beim FC Chelsea, ablösefrei in die Wüste gewechselt. In nun zweieinhalb Jahren kommt er für Al-Ittihad auf wettbewerbsübergreifend 100 Einsätze, wobei er 19 Torbeteiligungen verzeichnete (neun Tore, zehn Assists). Mit dem Klub feierte er in der zurückliegenden Saison den Doublesieg aus Meisterschaft und Pokal.

  • Kante wieder für Länderspiele von Frankreich nominiert

    Obwohl der 34-Jährige schon etwas länger nicht mehr im europäischen Spitzenfußball vertreten ist, wurde er im zurückliegenden November von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps für die letzten WM-Qualifikationsspiele gegen die Ukraine und Aserbaidschan nominiert. Gegen die Ukraine kam er sogar 90 Minuten lang zum Einsatz.

    Zuvor war Kante knapp ein Jahr nicht mehr Teil der Equipe Tricolore gewesen. Möglich, dass der Mittelfeldspieler auf eine Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko schielt, um seinen größten Triumph, den Gewinn des WM-Titels mit Frankreich, zu wiederholen.

    Fenerbahce liegt in der türkischen Süper Lig lediglich drei Zähler hinter Erzrivale Galatasaray. Die gelben Kanarienvögel nahmen im Winter-Transferfenster bereits Matteo Guendouzi von Lazio Rom unter Vertrag.

  • N'Golo Kante: Seine Leistungsdaten bei Fenerbahce

    • Spiele: 100
    • Tore: 9
    • Assists: 10
    • Gelbe Karten: 10
    • Rote Karten: 1
    • Minuten: 8.768
