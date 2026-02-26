Alvaro Arbeloa verteilt Sonderlob an einen Real-Star: "Hoffentlich bleibt er weiterhin auf diesem Niveau"

Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni sprach von einem "Sieg für alle, die gegen Rassismus sind". Insgesamt habe Real "sicher nicht unser bestes Spiel der Saison gezeigt. Aber ich denke, es gibt Dinge, die wichtiger sind als dieses Spiel und wichtiger als Fußball", sagte der Franzose.

In der 80. Spielminute schloss Vini Jr. einen Real-Angriff überlegt ab und brachte den Favoriten endgültig auf Kurs Achtelfinale. Im Rückspiel stand dabei der Sport im Mittelpunkt. Im Hinspiel (1:0) eine Woche zuvor war es dagegen zum Eklat gekommen. Benfica-Profi Gianluca Prestianni soll Vinicius nach dessen Traumtor beleidigt haben, er wurde vorläufig gesperrt, reiste aber dennoch mit nach Madrid. Im Bernabeu prangte vor dem Rückspiel ein großes Plakat: "Nein zu Rassismus."

In der Champions League geht es für Real nun gegen Manchester City oder Sporting Lissabon weiter, am Freitag (12 Uhr) wird in Nyon ausgelost. "Wer auch immer kommt, es wird sehr schwierig. Wir haben keine Vorlieben", sagte Arbeloa. Der Sieg verschafft Real nach dem Rummel der vergangenen Tagen nun etwas Luft zum Durchatmen.