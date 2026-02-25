Inklusive Tänzchen an der Eckfahne: Vinicius Junior schießt Real gegen Benfica weiter - PSG macht es gegen Monaco nochmal spannend

Für Real, das ohne den verletzen Kylian Mbappe antrat, traf Aurelien Tchouameni (16.) zum Ausgleich, nachdem Rafa Silva zuvor die Hoffnungen von Benfica befeuert hatte (14.). Vini Jr. stellte dann für Real die Weichen (80.) - und tanzte nach seinem Treffer wie schon eine Woche zuvor an der Eckfahne. Die Portugiesen mussten ohne ihren gesperrten Trainer Jose Mourinho auskommen. Und auch Gianluca Prestianni fehlte nach den Vorkommnissen der Vorwoche, die auch die Schlagzeilen vor dem Wiedersehen bestimmt hatten.

Das Hinspiel (0:1) hatte im Zeichen des Eklats gestanden. Prestianni soll Real-Star Vinicius nach dessen Tor beleidigt haben, er wurde von der UEFA dann "vorläufig" gesperrt. Der darauffolgende Protest hatte keinen Erfolg, Lissabon spielte auch ohne den Argentinier im Estadio Santiago Bernabeu mutig auf.