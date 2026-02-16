Spaniens Nationalspieler Aymeric Laporte hat von Barcelonas Lamine Yamal geschwärmt, der seiner Meinung nach die Gegenspieler reihenweise das Fürchten lehrt.
“Alle haben Angst vor ihm”: Teamkollege schwärmt von FC Barcelonas Lamine Yamal
- Getty Images Sport
Aymeric Laporte vergleicht Lamine Yamal mit Lionel Messi
Laporte zeigte sich vor allem von den Eins-gegen-Eins-Fähigkeiten des 18-Jährigen begeistert. Er sagte RMC Sport: "Mit dem Ball am Fuß ist das bei ihm etwas Außergewöhnliches. Es gibt keinen Linksverteidiger auf der Welt, der sagen würde 'Komm schon, dribbel an mir vorbei, mal sehen, ob du das schaffst'. Alle haben Angst vor ihm, jeder verteidigt, indem er zurückweicht."
Es folgte der unvermeidliche Messi-Vergleich, dessen Fähigkeiten denen von Lamine Yamal laut Laporte ähneln. "Es ist ein bisschen wie das, was alle immer bei Messi gedacht haben, wenn er ins Eins-gegen-Eins gegangen ist: Mal sehen, was passiert, was er macht. Zieht er nach nach innen, beschleunigt er, stoppt er, schießt er aus der Distanz oder bedient er seinen Mitspieler mit einem sauberen Pass?", sagte Laporte.
- Getty Images Sport
Lamine Yamal einer der Top-Kandidaten beim Ballon d'Or
Lamine Yamal selbst will nicht allzu viele Parallelen zum Argentinier ziehen: "Ich glaube, dass Lionel Messi der beste Fußballer aller Zeiten ist, aber er weiß auch, dass ich ein guter Spieler bin. Es wird gegenseitigen Respekt geben, wenn wir mal gegeneinander spielen sollten. Er weiß, dass ich nicht versuche, wie er zu sein, wie er zu spielen. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen", so der 18-Jährige.
Er hat bereits mehrere Titel mit Barca, darunter die Meisterschaft, gewonnen und mit Spanien 2024 auch den Pokal bei der Europameistertitel in Deutschland geholt. Bei der Ballon-d’Or-Wahl 2025 wurde er schon hinter Ousmane Dembele (PSG) Zweiter und gilt als einer der Top-Kandidaten, in den kommenden Jahren mindestens einen Goldenen Ball zu gewinnen.
Die Zahlen von Lamine Yamal in der Saison 2025/26:
- Spiele: 31
- Spielminuten: 2581
- Tore: 15
- Assists: 13
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.