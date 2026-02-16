“Alle haben Angst vor ihm”: Teamkollege schwärmt von FC Barcelonas Lamine Yamal

Laporte zeigte sich vor allem von den Eins-gegen-Eins-Fähigkeiten des 18-Jährigen begeistert. Er sagte RMC Sport: "Mit dem Ball am Fuß ist das bei ihm etwas Außergewöhnliches. Es gibt keinen Linksverteidiger auf der Welt, der sagen würde 'Komm schon, dribbel an mir vorbei, mal sehen, ob du das schaffst'. Alle haben Angst vor ihm, jeder verteidigt, indem er zurückweicht."

Es folgte der unvermeidliche Messi-Vergleich, dessen Fähigkeiten denen von Lamine Yamal laut Laporte ähneln. "Es ist ein bisschen wie das, was alle immer bei Messi gedacht haben, wenn er ins Eins-gegen-Eins gegangen ist: Mal sehen, was passiert, was er macht. Zieht er nach nach innen, beschleunigt er, stoppt er, schießt er aus der Distanz oder bedient er seinen Mitspieler mit einem sauberen Pass?", sagte Laporte.