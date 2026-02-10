„Man muss freundlich zu den Wählern sein“ – Barcelona-Star Raphinha ärgert sich über „unfaire“ Ablehnung beim Ballon d'Or und FIFA Best

Raphinha kam 2022 von Leeds United zu Barca. Er wurde zeitweise mit Fragen zu seiner Zukunft konfrontiert, da im Camp Nou Transfergerüchte kursierten, aber der 29-Jährige ist froh, sich in einem äußerst anspruchsvollen Umfeld bewährt zu haben.

Über seine Zeit bei den Blaugrana sagte er: „Ehrlich gesagt denke ich, dass es über die Mannschaft hinaus ein Traum war, in dieser Stadt zu leben. Wir lieben den Strand und das wunderbare Wetter hier. Alle haben uns vom ersten Tag an so herzlich aufgenommen. Wir mochten es schon vorher, aber durch die Zuneigung der Menschen ist es noch besonderer geworden.“

Barcelona ist in dieser Saison auf der Jagd nach weiteren großen Titeln, nachdem es bereits den spanischen Supercup gewonnen hat. Der Verein ist weiterhin in der Champions League und im Copa del Rey vertreten und liegt mit einem Punkt Vorsprung vor dem Clásico-Rivalen Real Madrid an der Spitze der Liga-Tabelle.

Auf die Frage, wie es sei, alte Rivalen im Nacken zu haben, sagte Raphinha, der in Spanien zum dritten Mal Meister werden möchte: „Ehrlich gesagt schenke ich den anderen Teams keine Beachtung. Ich denke, wir müssen unseren Job machen, und wenn wir das gut machen, brauchen wir uns nicht um die anderen zu kümmern.“