„Man muss freundlich zu den Wählern sein“ – Barcelona-Star Raphinha ärgert sich über „unfaire“ Ablehnung beim Ballon d'Or und FIFA Best
Raphinha belegte den fünften Platz bei der Wahl zum Ballon d'Or 2025.
Raphinha traf in der vergangenen Saison 34 Mal ins Tor, was eine enorme persönliche Bestleistung in dieser Kategorie darstellt, und wurde zu einer Symbolfigur für den katalanischen Spitzenklub. Er galt zeitweise als potenzieller Gewinner des Goldenen Balls, musste sich aber letztendlich dem Stürmer Ousmane Dembélé vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain geschlagen geben.
Bei der Abstimmung fiel Raphinha auf den fünften Platz zurück – hinter Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha und Mohamed Salah – und auch in der Wahl zu „The Best“ verpasste er einen Platz unter den ersten Drei.
Raphinha reagiert auf das Verpassen der wichtigsten Auszeichnungen
Seine Leistungen wurden in Spanien mit dem Toresky-Preis für den besten Sportler des Jahres gewürdigt, und Raphinha sagte gegenüber Cadena SER: „Die Anerkennung für die eigene Arbeit ist wirklich etwas ganz Besonderes. Letztendlich ist es sehr befriedigend, zu wissen, dass man sein Bestes gegeben hat und dafür eine Auszeichnung erhält. Für mich sind Mannschaftspreise das Wichtigste, deshalb bin ich zu diesem Verein gekommen, aber wenn ich Ihnen sagen würde, dass individuelle Auszeichnungen nicht wichtig sind, würde ich lügen.“
Auf die Frage, ob seine Leistungen in der Saison 2025/26 von vielen zu Unrecht übersehen worden seien, fügte er hinzu: „Ich bin niemandem etwas schuldig. Ich weiß, wie meine Saison verlaufen ist, und ich weiß, dass es sehr unfair war; letztendlich ist das etwas, das wir nicht kontrollieren können. Ich habe keine Kontrolle über irgendetwas außerhalb des Spielfelds. Letztendlich muss man mit den Leuten, die abstimmen, freundlich umgehen. Ich bin jemand, der auf dem Spielfeld Ergebnisse liefert, und egal, was passiert, ich bin mit meiner Saison zufrieden.“
Brasilianischer Stürmer lebt seinen Traum in Katalonien
Raphinha kam 2022 von Leeds United zu Barca. Er wurde zeitweise mit Fragen zu seiner Zukunft konfrontiert, da im Camp Nou Transfergerüchte kursierten, aber der 29-Jährige ist froh, sich in einem äußerst anspruchsvollen Umfeld bewährt zu haben.
Über seine Zeit bei den Blaugrana sagte er: „Ehrlich gesagt denke ich, dass es über die Mannschaft hinaus ein Traum war, in dieser Stadt zu leben. Wir lieben den Strand und das wunderbare Wetter hier. Alle haben uns vom ersten Tag an so herzlich aufgenommen. Wir mochten es schon vorher, aber durch die Zuneigung der Menschen ist es noch besonderer geworden.“
Barcelona ist in dieser Saison auf der Jagd nach weiteren großen Titeln, nachdem es bereits den spanischen Supercup gewonnen hat. Der Verein ist weiterhin in der Champions League und im Copa del Rey vertreten und liegt mit einem Punkt Vorsprung vor dem Clásico-Rivalen Real Madrid an der Spitze der Liga-Tabelle.
Auf die Frage, wie es sei, alte Rivalen im Nacken zu haben, sagte Raphinha, der in Spanien zum dritten Mal Meister werden möchte: „Ehrlich gesagt schenke ich den anderen Teams keine Beachtung. Ich denke, wir müssen unseren Job machen, und wenn wir das gut machen, brauchen wir uns nicht um die anderen zu kümmern.“
Hat Raphinha Yamal damit aufgezogen, dass er ihn beim Gewinn der höchsten Auszeichnung geschlagen hat?
Raphinha hat in dieser Saison mit Fitnessproblemen zu kämpfen, hat aber dennoch 13 Tore erzielt. Er konkurriert mit Spielern wie Marcus Rashford, der von Manchester United ausgeliehen ist, um Einsatzzeit, während das Teenager-Wunderkind Yamal auf der gegenüberliegenden Flanke glänzt.
Angesichts seines Potenzials wird erwartet, dass Yamal irgendwann den Ballon d'Or gewinnen wird. Auf die Frage, ob er seinen 18-jährigen Kollegen wegen des Gewinns des Toresky-Preises aufgezogen habe, antwortete Raphinha: „Nein, nein. Letztendlich hat Lamine die Auszeichnungen, die er gewonnen hat, und auch die, die er nicht gewonnen hat, verdient. Ich finde, dass viele ihm gegenüber sehr unfair waren. Er ist ein Kind, das noch viele Fußballträume vor sich hat, und ich bin mir sicher, dass er alle individuellen Auszeichnungen gewinnen wird, die ihm noch bevorstehen.“
Barcelona bestreitet am Donnerstag das Hinspiel des Halbfinales der Copa del Rey gegen Atlético Madrid. Am Montag steht dann ein Auswärtsspiel gegen Girona auf dem Programm, bei dem die Mannschaft von Hansi Flick versuchen wird, ihre Position an der Tabellenspitze der Liga zu festigen.
