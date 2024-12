Alisha Lehmann und Douglas Luiz bei Juventus: Der "Traum" droht nach wenigen Monaten zu platzen

Der Wechsel nach Italien hat sich sportlich für das ehemalige Villa-Traumpaar noch nicht wirklich ausgezahlt.

"Für Douglas und mich ist es ein Traum, zusammen im selben Verein zu sein". Alisha Lehmann äußerte sich euphorisch, als ihr Wechsel zu Juventus im Sommer unter Dach und Fach war. Sieben Tage nach dem 55-Millionen-Euro-Transfer ihre Freundes von Aston Villa zu den Bianconeri hatte also auch sie beim italienischen Spitzenverein aus Turin angeheuert.

Lehmanns "Traum" begann bereits 2021 mit ihrem Wechsel zu Aston Villa, wo Luiz bereits seit zwei Jahren unter Vertrag stand. Schnell entwickelte sich eine Romanze. Nach einer Trennung im November 2022, versöhnten sich die beiden ein Jahr später und sind seither unzertrennlich. Das Liebes-Comeback schien Luiz auch auf dem Spielfeld zu beflügeln, denn der Brasilianer war einer der Leistungsträger auf dem Weg Villas zu Platz vier in der Premier League 2023/24 und der ersten Qualifikation für die Königsklasse seit 41 Jahren.

Doch als Juventus im Sommer auf den Plan trat, hatte Villa keine andere Wahl, als einen seiner wertvollsten Spieler abzugeben. Obwohl Lehmann noch zwei weitere Jahre bei der Villas Frauenmannschaft unter Vertrag stand, ergriff sie die Chance, ihrem Freund nach Turin zu folgen und damit einen seltenen Pärchentransfer zu vollziehen.

Lehmanns idyllische Vision, von einem gemeinsamen und vor allem erfolgreichen Liebes- und Arbeitsleben mit Luiz hat sich in Italien allerdings noch nicht erfüllt. Beide haben es schwer, sich bei Juve durchzusetzen, und wenn sich nicht schnell etwas ändert, könnten sie gezwungen sein, eine Fernbeziehung in Betracht zu ziehen, wenn das Transferfenster im Januar öffnet.