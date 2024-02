Al-Nassr vs. Al-Hilal heute im TV und LIVE STREAM: Wird das Testspiel übertragen?

Heute findet das Aufeinandertreffen Al-Nassr vs. Al-Hilal statt. Doch ab wann und wo könnt Ihr das Testspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Wochen geht in Saudi-Arabien der Riyadh Season Cup über die Bühne. Hierbei steigt am Samstag das Spiel Al-Nassr vs. Al-Hilal. Die Begegnung findet in der Kingdom Arena der saudischen Hauptstadt statt. Es messen sich Zweite und der Spitzenreiter in der Saudi Pro League. Die Al-Alami und die Al-Za'eem halten bei 46 und 53 Punkten.

Al-Nassr vs. Al-Hilal live bei DAZN

Das Stadtderby Al-Nassr vs. Al-Hilal stellt das dritte und letzte Spiel beim Riyadh Season Cup dar. Die Auftaktpartie war am 29. Januar über die Bühne gegangen. Hierbei hatte Al-Hilal dank eines späten Tores von Malcolm Inter Miami mit 4:3 bezwungen. Danach bejubelte Al-Nassr am 1. Februar ein 6:0 gegen die Mannschaft von Lionel Messi. Der Brasilianer Talisca avancierte mit einem Dreierpack zum Mann des Spiels.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom Testspiel Al-Nassr vs. Al-Hilal.