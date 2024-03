Der Sieg bei Al-Ittihad war für Al-Hilal ein ganz besonderer. Denn damit schrieb der Klub aus Saudi-Arabien Fußballgeschichte.

Al-Hilal hält seit Dienstagabend den Weltrekord für die meisten Siege am Stück, die ein Profiverein in der Fußballgeschichte jemals eingefahren hat. Der 2:0-Erfolg im Viertelfinal-Rückspiel der AFC Champions League bei Al-Ittihad war der 28. Sieg in Serie für Al-Hilal.