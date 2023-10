Al-Hilal bestätigt: Neymar erleidet Kreuzbandriss

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Neymar hat sich einen Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung zugezogen und fällt lange aus.

WAS IST PASSIERT? Brasiliens Superstar Neymar hat sich bei der 0:2-Niederlage in der WM-Qualifikation in Uruguay einen Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung zugezogen. Das bestätigte sein Klub Al-Hilal aus Saudi-Arabien am Mittwochabend.

WAS WURDE GESAGT? "Die medizinischen Tests bei Neymar haben den Kreuzbandriss und die Meniskusverletzung bestätigt. Er wird operiert werden und dann ein Reha-Programm absolvieren, das später festgelegt werden wird", teilte sein Klub Al-Hilal mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar war zum Ende der ersten Hälfte bei einem Foulspiel eines Uruguayers aus dem Gleichgewicht gebracht worden und vertrat sich das linke Knie.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der 31-Jährige war im Sommer für 90 Millionen Euro von PSG zu Al-Hilal gewechselt. In der Saudi Pro League kam er bislang auf drei Assists in drei Liga-Spielen.