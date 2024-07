Ändert sich ab 2024/25 auch in Europa League und Conference League der Modus?

Die Champions League verändert in der kommenden Saison ihren Modus - aber gilt das auch für Europa und Conference League?

Viel wurde schon über die Änderung des Modus in der Champions League geschrieben und gesprochen: Ab der kommenden Saison sind in der Königsklasse mehr Teams mit dabei, die nicht mehr in Gruppen gegeneinander antreten, um die Teilnehmer an der K.-o.-Phase auszuspielen.

Damit steht Europas wichtigster Klub-Wettbewerb vor einer einschneidenden Änderung - aber wie sieht es für die beiden anderen Europapokal-Wettbewerbe aus? Ändert sich auch in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League etwas am Modus? Sind auch hier die Gruppenspiele ab sofort Geschichte?

Hier kommen die Antworten auf diese Fragen!