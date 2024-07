Älter als 23 bei Olympia dabei: Gibt es im Frauen Fußball keine Beschränkung?

In Paris kämpfen auch Fußballerinnen in diesem Sommer um Medaillen. Gilt bei ihnen auch die U23-Regel der Männer?

Nach der Europameisterschaft in Deutschland und der Copa América in den USA steigt in Paris das dritte Highlight dieses Sommers: Vom 24. Juli bis zum 10. August findet bei den Olympischen Spielen in Paris das Fußballturnier statt.

16 Männermannschaften und 12 Frauenteams kämpfen um die Medaillen. Während sich keine deutsche Herrenauswahl für Olympia qualifiziert hat, wollen die deutschen Frauen nach Möglichkeit zum zweiten Mal nach 2016 Gold gewinnen.

Bei den Männern ist es traditionell so, dass nur U23-Mannschaften teilnehmen dürfen, inklusive dreier Spieler, die älter sein dürfen. Gibt es eine solche Beschränkung auch bei den Frauen? GOAL liefert die Antwort.