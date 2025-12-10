Manchester United ist angeblich an einer ablösefreien Verpflichtung von Sergio Ramos interessiert. Der 39 Jahre alte Innenverteidiger hatte vor einigen Tagen erklärt, dass er seinen finalen Auftritt für Monterrey in Mexiko absolviert hat und nun nach einem neuen Verein sucht. Dabei will er angeblich nach Europa zurückkehren - und United will sich diese Chance offenbar nicht entgehen lassen. Das vermeldet zumindest Cadena SER.
Ablösefreier Coup: Manchester United offenbar in Pole Position bei Ex-Weltstar von Real Madrid
Starke Bilanz von Sergio Ramos in Mexiko
Dem Bericht zufolge sei United von der Qualität von Ramos, der jahrelang bei Real Madrid zur absoluten Weltklasse zählte, weiterhin überzeugt und habe schnell reagiert, als klar wurde, dass der Abwehrspieler zu haben ist. Aktuell seien die Red Devils der Favorit auf seine Verpflichtung.
Obwohl sich Ramos schon weit im Spätherbst seiner Karriere befindet, hat er in Mexiko immer noch gezeigt, dass er auf hohem Niveau mithalten kann. In seinen rund zehn Monaten in der Liga MX erzielte er in 32 Spielen sieben Tore und dirigierte die Abwehr mit der von ihm gewohnten Aggressivität und Führungsstärke. Nachdem Monterrey aus den Playoffs ausgeschieden war, gab Ramos bekannt, dass er sein letztes Spiel für den Verein bestritten habe.
Sergio Ramos wurde schon mehrfach bei Manchester United gehandelt
United befand sich schon 2015 in weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit Ramos, um ihn aus Madrid wegzulocken. Die Engländer gaben ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro ab, wie Sky Sports damals berichtete. Ramos gab später zu, dass er den Transfer ernsthaft in Betracht gezogen hatte, bevor er sich schließlich dazu entschloss, in Spanien einen neuen Fünfjahresvertrag zu unterschreiben.
"Ich bin dort geblieben, wo ich hingehöre, bei Real Madrid. Aber ich war tatsächlich kurz davor, für United zu spielen“, gab er 2023 in einem Interview mit der Tageszeitung Mirror zu. "Es sollte nicht sein. Aber ich bewundere den Verein, die Premier League und die Spieler nach wie vor, denn der Spielrhythmus und das Tempo sind anders. Und es ist eine Liga, von der wir alle viel lernen können", sagte er.
United unternahm 2023 einen weiteren Versuch und bot ihm ein Jahresgehalt in Höhe von vier Millionen Euro, doch Ramos lehnte sofort ab. Laut Berichten der Sun waren die Verantwortlichen von United von der schnellen Absage überrascht und darüber verwundert.
Emotionale Rückkehr von Sergio Ramos nach Sevilla
Nachdem er United abgesagt hatte, kehrte Ramos zum FC Sevilla zurück, dem Verein, in dessen Jugendakademie er groß geworden war und bei dem er zwei Jahrzehnte zuvor seine Profikarriere begonnen hatte. Er akzeptierte eine deutliche Gehaltskürzung, um den Wechsel zu ermöglichen, und bezeichnete dies als seine Verpflichtung gegenüber seiner Familie. "Ich glaube, es war an der Zeit", sagte er damals.
Die Erfolge von Sergio Ramos:
- Weltmeister: 2010
- Europameister: 2008, 2012
- Champions-League-Sieger: 2014, 2016, 2017, 2018
- Spanischer Meister: 2007, 2008, 2012, 2017, 2020
- Französischer Meister: 2022, 2023