Ablösefreier Coup: Manchester United offenbar in Pole Position bei Ex-Weltstar von Real Madrid

United befand sich schon 2015 in weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit Ramos, um ihn aus Madrid wegzulocken. Die Engländer gaben ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro ab, wie Sky Sports damals berichtete. Ramos gab später zu, dass er den Transfer ernsthaft in Betracht gezogen hatte, bevor er sich schließlich dazu entschloss, in Spanien einen neuen Fünfjahresvertrag zu unterschreiben.

"Ich bin dort geblieben, wo ich hingehöre, bei Real Madrid. Aber ich war tatsächlich kurz davor, für United zu spielen“, gab er 2023 in einem Interview mit der Tageszeitung Mirror zu. "Es sollte nicht sein. Aber ich bewundere den Verein, die Premier League und die Spieler nach wie vor, denn der Spielrhythmus und das Tempo sind anders. Und es ist eine Liga, von der wir alle viel lernen können", sagte er.

United unternahm 2023 einen weiteren Versuch und bot ihm ein Jahresgehalt in Höhe von vier Millionen Euro, doch Ramos lehnte sofort ab. Laut Berichten der Sun waren die Verantwortlichen von United von der schnellen Absage überrascht und darüber verwundert.