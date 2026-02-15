Ablösefreier Abgang im Sommer? Real Madrid hat offenbar schon den Nachfolger für Kapitän Dani Carvajal

Carvajals Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft im Sommer aus, sodass er ablösefrei gehen könnte. Zuletzt hatte sich der 34-Jährige nach spanischen Medienberichten bei Arbeloa über seine geringen Einsatzzeiten in den vergangenen Wochen beschwert. In einem klärenden Gespräch soll der Ärger wieder aus der Welt geschafft worden sein, doch dass Carvajal nun wieder Stammkraft hinten rechts wird, darf bezweifelt werden.

Dem Bericht zufolge gebe es noch keinen Kontakt zwischen Klub und Abwehrspieler wegen eines möglichen neuen Vertrags, was als schlechtes Zeichen für Carvajal gewertet wurde. Real verfolgt ohnehin die Marschroute, älteren Spielern nur eine Verlängerung um jeweils ein Jahr anzubieten - was bei Carvajal allerdings aktuell unwahrscheinlich erscheine.