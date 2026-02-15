Real Madrid hat sich für die kommende Saison angeblich schon auf zwei Rechtsverteidiger festgelegt, die im Kader der Königlichen stehen sollen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca. Dabei handele es sich zum einen - wenig überraschend - über den vor der laufenden Saison ablösefrei aus Liverpool geholten Trent Alexander-Arnold, der mit einem langfristigen und lukrativen Vertrag ausgestattet wurde. Zum anderen vertraue Real auf Talent David Jimenez, das bereits unter Coach Alvaro Arbeloa zuletzt in der Startelf stand. Für Kapitän Dani Carvajal sei jedoch kein Platz mehr in Madrid.
Ablösefreier Abgang im Sommer? Real Madrid hat offenbar schon den Nachfolger für Kapitän Dani Carvajal
Dani Carvajal beschwert sich über seinen Real-Bankplatz
Carvajals Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft im Sommer aus, sodass er ablösefrei gehen könnte. Zuletzt hatte sich der 34-Jährige nach spanischen Medienberichten bei Arbeloa über seine geringen Einsatzzeiten in den vergangenen Wochen beschwert. In einem klärenden Gespräch soll der Ärger wieder aus der Welt geschafft worden sein, doch dass Carvajal nun wieder Stammkraft hinten rechts wird, darf bezweifelt werden.
Dem Bericht zufolge gebe es noch keinen Kontakt zwischen Klub und Abwehrspieler wegen eines möglichen neuen Vertrags, was als schlechtes Zeichen für Carvajal gewertet wurde. Real verfolgt ohnehin die Marschroute, älteren Spielern nur eine Verlängerung um jeweils ein Jahr anzubieten - was bei Carvajal allerdings aktuell unwahrscheinlich erscheine.
Dem Bericht zufolge möchte Real mit Jimenez, der noch bis 2027 an den Klub vertraglich gebunden ist, gerne schnell verlängern. Der 21-Jährige stammt aus der eigenen Jugend und arbeitete sich über die zweite Mannschaft, die zuvor von Arbeloa trainiert wurde, nach oben.
Dani Carvajal vor Wechsel nach Katar?
Carvajal könnte dann dem Bericht zufolge in der kommenden Saison in Katar spielen. Bereits in der Vergangenheit zeigte er sich offen für einen Wechsel in die Wüste oder nach Nordamerika. Bei Al-Gharafa in Katar spielt zudem sein Schwager und Ex-Real-Teamkollege Joselu, den er im Winter während seiner Verletzungspause dort besucht hat.
Die Zahlen von Dani Carvajal in dieser Saison:
- Spiele: 11
- Spielminuten: 500
- Tore: 0
- Assists: 0