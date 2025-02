Mo Salah liebt es, Tore zu schießen. Es gibt jedoch auch eine bestimmte Sache, die der Ägypter "nicht gerne macht".

Liverpools Torhüter Alisson Becker hat nach dem Doppelpack von Mohamed Salah beim 2:0-Sieg in der Premier League gegen das Überraschungsteam AFC Bournemouth am Samstag verraten, was der Ägypter "nicht gerne macht".