Das Hotelbett, in dem Cristiano Ronaldo während des Besuchs Portugals in Slowenien schlief, soll versteigert werden.

Cristiano Ronaldo war Ende März mit Portugal zu einem Freundschaftsspiel in Slowenien. Das Bett, in dem CR7 geschlafen hat, soll nun für wohltätige Zwecke versteigert werden. Der Startpreis der Auktion hat es in sich.