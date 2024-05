Wie viele direkte Aufstiegsplätze gibt es eigentlich in der 3. Liga? Die Antwort auf diese Frage bekommt Ihr im folgenden Artikel.

Die 3. Liga erfreut sich großer Beliebtheit. Auch, weil sich dort viele Traditionsvereine tummeln, die zahlreiche Fans haben.

Dennoch wollen alle Mannschaften natürlich am liebsten weiter oben spielen und in die 2. Bundesliga aufsteigen. Aber wie viele Klubs können das am Ende einer Saison direkt tun?

Die Antwort auf diese Frage liefert GOAL im Folgenden.