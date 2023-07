Die 2. Bundesliga geht bald in ihre neue Spielzeit. GOAL zeigt Euch, wann genau die Saison 2023/24 beginnt.

Im Vergleich zur Vorsaison spielen 2023/24 noch mehr klangvolle Namen in der 2. Bundesliga. Aus der Bundesliga kommen die beiden Absteiger Hertha BSC und Schalke 04 hinzu, auch Aufsteiger VfL Osnabrück ist ein bekannter Verein in Deutschland.

Hinzu kommen ehemalige Bundesligisten wie der Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf - um nur einige zu nennen.

Der Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga verspricht also viel Spannung. Zudem dürfen wir uns auf zahlreiche Duelle freuen, die es vor einigen Jahren noch in der Bundesliga gab.

In diesem Artikel informieren wir Euch darüber, wann die Saison 2023/24 in der 2. Bundesliga beginnt.

2. Bundesliga: Wann geht die Saison 2023/24 los?

Die DFL hat bereits den Spielplan der Saison 2023/24 veröffentlicht. Die 2. Bundesliga legt drei Wochen vor der Bundesliga los.

Getty Images

Im Eröffnungsspiel kommt es gleich zu einem richtigen Kracher. Der Hamburger SV empfängt am Freitag, 28. Juli, Schalke 04. Angepfiffen wird diese Partie um 20.30 Uhr.

2. Bundesliga, Saison 2023/24: Der 1. Spieltag im Überblick

28. Juli, 20.30 Uhr Hamburger SV - Schalke 04 29. Juli, 13 Uhr Kaiserslautern - FC St. Pauli 29. Juli, 13 Uhr Hannover 96 - SV Elversberg 29. Juli, 13 Uhr VfL Osnabrück - Karlsruher SC 29. Juli, 13 Uhr SV Wehen-Wiesbaden - 1. FC Magdeburg 29. Juli, 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC 30. Juli, 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 30. Juli, 13.30 Uhr Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 30. Juli, 13. 30 Uhr Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel

2. Bundesliga: Die Termine der Saison 2023/24

Letzter Spieltag in diesem Jahr (2023) ist am 17. Dezember (17. Spieltag). Nach der Winterpause wird ab dem 21. Januar wieder gespielt. Der letzte und 34. Spieltag steigt am 19. Mai.