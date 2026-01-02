Florian Wirtz ist für seinen Auftritt beim 0:0 des FC Liverpool gegen Leeds United in der Premier League hart kritisiert worden. Der Deutsche blieb am Donnerstag beim torlosen Unentschieden blass, der Rückstand des englischen Meisters auf Tabellenführer Arsenal wuchs auf zwölf Punkte an.
15 Ballverluste und "ein sinnloser Hackentrick": Florian Wirtz steht beim FC Liverpool wieder in der Kritik
Auffällig gegen Leeds war, dass sich Liverpool trotz viel Ballbesitz nicht viele Möglichkeiten erspielte - was auch Florian Wirtz vorgeworfen wurde, der als kreativster Spieler in der Reds-Offensive gilt. "Nicht zum ersten Mal in dieser Saison haben wir ein Team gesehen, das wollte, viel versucht, aber keine Lösungen gefunden hat", sagte Trainer Arne Slot hinterher.
- Getty Images
Florian Wirtz gegen Leeds: "Es lief einfach nicht für ihn"
Das Urteil über die Wirtz-Leistung fiel entsprechend klar aus: "Er war heute Abend nicht gut", schrieb die englische Zeitung Daily Mail und untermauerte das mit der Spiel-Statistik, in der für den Deutschen ein Schuss, ein nicht geglücktes Dribbling und 15 Ballverluste verzeichnet wurden.
"Enttäuschend" nannte Sky Sports den Auftritt von Florian Wirtz, der nach 66 Minuten das Feld räumen musste, was die Zeitung Sun "überhaupt nicht überraschend" fand. Als "Rückschritt" bezeichnete die Zeitung Telegraph das Spiel des 22-Jährigen, der zuletzt seine Tor-Premiere für seinen neuen Klub gefeiert hatte: "Es lief einfach nicht für ihn", befand das Blatt aber nun.
- Getty Images Sport
Hackentrick von Florian Wirtz sorgt für Unverständnis
Vor allem an einer Szene des Deutschen störten sich die Journalisten: In der 50. Minute schenkte Wirtz den Ball im gegnerischen Strafraum mit einem missglückten Absatzkick her und machte damit einen vielversprechenden Angriff zunichte. "Der Deutsche versucht einen sinnlosen Hackentrick und verliert den Ball, sehr zum Frust der Zuschauer", schrieb die Daily Mail. Die Sun fasste zusammen: "Ein zu kurzer Hackentrick ruinierte einen Angriff."
Auch TV-Experte Jan-Age Fjörtoft hatte sich die Reds-Partie genau angesehen und schrieb dazu bei X: "Kein gutes Spiel von Wirtz heute Abend. Immer anspielbar, aber zu 'langsam‘ in seinen Entscheidungen im Strafraum."
- Getty Images
Florian Wirtz regelmäßig in der Kritik
Schon in den vergangenen Monaten waren die kritischen Stimmen in Richtung Wirtz immer lauter geworden, da der deutsche Nationalspieler nicht die Tor-Beteiligungen lieferte, die sich die Experten und Fans vom 125 Millionen Euro teuren Neuzugang erwartet hatten.
Nach einem guten Saisonstart brachen die Reds völlig ein und mussten eine Negativserie verkraften. In der Liga liegen sie als aktueller Vierter schon zwölf Punkte hinter dem FC Arsenal und acht Zähler hinter Manchester City.
Die Saison 2025/26 von Florian Wirtz:
- Spiele: 23
- Spielminuten: 1542
- Tore: 1
- Assists: 6
Häufig gestellte Fragen
Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.
Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.
Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.
Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.
Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.
Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.
Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.
Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.
Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.
Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.
Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.
Wirtz hat keine eigenen Kinder.
Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.
Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.
Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.
Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.
Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.
Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.