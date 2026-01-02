15 Ballverluste und "ein sinnloser Hackentrick": Florian Wirtz steht beim FC Liverpool wieder in der Kritik

Das Urteil über die Wirtz-Leistung fiel entsprechend klar aus: "Er war heute Abend nicht gut", schrieb die englische Zeitung Daily Mail und untermauerte das mit der Spiel-Statistik, in der für den Deutschen ein Schuss, ein nicht geglücktes Dribbling und 15 Ballverluste verzeichnet wurden.

"Enttäuschend" nannte Sky Sports den Auftritt von Florian Wirtz, der nach 66 Minuten das Feld räumen musste, was die Zeitung Sun "überhaupt nicht überraschend" fand. Als "Rückschritt" bezeichnete die Zeitung Telegraph das Spiel des 22-Jährigen, der zuletzt seine Tor-Premiere für seinen neuen Klub gefeiert hatte: "Es lief einfach nicht für ihn", befand das Blatt aber nun.