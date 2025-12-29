"Es stimmt nicht im Team": Ikone des FC Liverpool äußert nach Tor-Debüt von Florian Wirtz weiterhin Skepsis

"Ich hoffe und wünsche ihm, dass es ihm einen Schub gibt. Allerdings bleibe ich weiterhin vorsichtig. Liverpool quält sich selbst gegen den Tabellenletzten wie in den Spielen zuvor", analysierte Liverpool-Legende Hamann: "Es stimmt offensichtlich nicht im Team. Das ist nicht die Schuld von Wirtz, aber es ist sein Problem."

Die Argumentation könnte auch anders aussehen: Der LFC hat die vergangenen sieben Pflichtspiele nicht mehr verloren - es geht zumindest ergebnistechnisch in die richtige Richtung und Wirtz kann nun eine wesentliche emotionale Blockade abstreifen.

"Das war ein tolles Gefühl auf dem Platz mit den Fans, ich war sehr glücklich und bin es noch immer", erklärte der offensive Kreativgeist. "Ich war zuversichtlich, dass ich eines Tages ein Tor erzielen würde. Ich wollte schon früher damit anfangen, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben, aber es ist nun mal so, und ich muss es akzeptieren. Ich weiß einfach, dass es kommen wird, und ich versuche, so weiterzumachen."