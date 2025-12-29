Nach 42 gespielten Minuten gegen Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers war es endlich soweit: Florian Wirtz erzielte nach 1585 Pflichtspielminuten sein erstes Tor für den FC Liverpool - auch sonst gehörte der DFB-Star beim 2:1 Erfolg der Truppe von Trainer Arne Slot zu den Besten. Geht es nach Dietmar Hamann, kann trotzdem noch nicht von einem geplatztem Knoten gesprochen werden, wie er der Bild mitteilte.
"Es stimmt nicht im Team": Ikone des FC Liverpool äußert nach Tor-Debüt von Florian Wirtz weiterhin Skepsis
TV-Experte Hamann: "Es stimmt offensichtlich nicht im Team"
"Ich hoffe und wünsche ihm, dass es ihm einen Schub gibt. Allerdings bleibe ich weiterhin vorsichtig. Liverpool quält sich selbst gegen den Tabellenletzten wie in den Spielen zuvor", analysierte Liverpool-Legende Hamann: "Es stimmt offensichtlich nicht im Team. Das ist nicht die Schuld von Wirtz, aber es ist sein Problem."
Die Argumentation könnte auch anders aussehen: Der LFC hat die vergangenen sieben Pflichtspiele nicht mehr verloren - es geht zumindest ergebnistechnisch in die richtige Richtung und Wirtz kann nun eine wesentliche emotionale Blockade abstreifen.
"Das war ein tolles Gefühl auf dem Platz mit den Fans, ich war sehr glücklich und bin es noch immer", erklärte der offensive Kreativgeist. "Ich war zuversichtlich, dass ich eines Tages ein Tor erzielen würde. Ich wollte schon früher damit anfangen, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben, aber es ist nun mal so, und ich muss es akzeptieren. Ich weiß einfach, dass es kommen wird, und ich versuche, so weiterzumachen."
- Getty Images Sport
Wirtz bekommt Lob von Rudi Völler und Wayne Rooney
Wirtz und seine Teamkollegen benötigen dringend weitere Siege, um in der Spitzengruppe der Premier League einen Platz für die Champions-League-Qualifikation zu behaupten. Derzeit rangieren die Reds mit 32 Punkten auf Platz vier, drei Zähler vor dem FC Chelsea und Manchester United. Bereits am Neujahrstag bekommt Wirtz die Gelegenheit, seine Torausbeute gegen Aufsteiger Leeds United auszubauen.
Neben Wayne Rooney, der Wirtz den Durchbruch bei Liverpool zutraut, hat sich auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler zu Wort gemeldet: "Ich habe mich vor dem TV sehr gefreut für Florian. Wenn man mit solchen Vorschusslorbeeren wechselt und es nicht so rund läuft, ist es nicht leicht. Aber ich wusste: Er gibt nicht auf! Er gewöhnt sich immer besser an die Premier League. Das hilft uns für eine tolle WM."
- Getty Images Sport
Liverpool machte Wirtz zum teuersten deutschen Fußballer
Wirtz wechselte im Sommer für 140 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool und avancierte damit zum teuersten deutschen Fußballer der Geschichte.
Hamann hatte die Situation um Wirtz in den vergangenen Monaten immer wieder kritisch beäugt und vor wenigen Wochen bereits einen Abgesang gestartet: "Liverpool hat einen Spieler für 140 Millionen Euro geholt, damit er eine Mannschaft, die in den Seilen hängt, mit ein, zwei Aktionen aufwecken kann. Das hat er bisher nicht gemacht und warum sollte er das jetzt im Januar machen? Wenn ich ihn spielen sehe, habe ich ab und zu das Gefühl, dass er selbst gar nicht mehr dran glaubt, dass er sich da durchsetzen kann."
Leistungsdaten von Florian Wirtz bei Liverpool
- Spiele: 23
- Spielminuten: 1635
- Tore: 1
- Vorlagen: 6