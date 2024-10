Onde assistir a Vasco x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (24), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio São Januário, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a eliminação para o Atlético-MG na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco busca se recuperar no Brasileirão. Sem vencer há cinco jogos, com três empates e duas derrotas, o Gigante da Colina ocupa a parte intermediária da tabela, com 37 pontos.

Por outro lado, o Cuiabá busca a primeira vitória fora de casa sob o comando de Bernardo, após duas derrotas e um empate. Na zona de rebaixamento, com 27 pontos, o Dourado quer encerrar o jejum e manter vivo o sonho da permanência na Série A. Para o confronto, Lucas Fernandes e Matheus Alexandre retornam ao time após cumprirem suspensão no empate sem gols contra o Atlético-GO.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Puma Rodriguez, Emerson Rodriguez (Payet) e Coutinho; Vegetti.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Isidro Pitta.

Desfalques

Vasco

Paulinho está em transição física, enquanto David, Adson e Estrella estão lesionados.

Cuiabá

Lucas Mineiro cumprirá suspensão.

Quando é?