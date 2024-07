Onde assistir a Ponte Preta x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Vila Nova se enfrentam nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 17ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em 14º lugar, com 20 pontos, a Ponte Preta foi derrotada pelo Paysandu por 1 a 0 na última rodada, enquanto o Vila Nova está na vice-liderança, com 28 pontos. Nos últimos seis jogos, foram quatro vitórias e dois empates.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson Santos (Emerson), Castro, Ramon Carvalho e Elvis; Matheus Régis (Dodô) e Jeh.

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf, Arilson, Cristiano e Luciano Naninho; Juan Christian e Alesson.

Desfalques

Ponte Preta

Zé Mário cumprirá suspensão.

Vila Nova

Henrique Almeida está suspenso.

Quando é?

Data: terça-feira, 23 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli - Campinas, SP