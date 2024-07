Onde assistir a Paysandu x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 16ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Ponte Preta entram em campo na noite deste sábado (20), a partir das 18h (de Brasília), no Independência, na Curuzu, em Belém, pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de vitória no jogo passado, o Paysandu foi para o 13º lugar, com 20 pontos. O Papão sabe que que uma vitória pode aproximá-lo da zona de acesso.

Do outro lado, a Ponte Preta goleou em casa e está na 12ª posição, com 20 pontos. A Macaca também quer o triunfo para pular para a parte de cima da tabela.

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn, João Vieira, Wesley Fraga, Juninho, Edinho, Nicolas e Esli García.

Ponte Preta: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson (Haquin), Mateus Silva e Gabriel Risso; Castro, Ramon e Elvis; Iago Dias (Emerson), Dodô e Jeh.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Sérgio Raphael, Emerson Santos e Matheus Régis estão suspensos.

Quando é?

Data: sábado, 20 de julho de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Curuzu, Belém - PA

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz (árbitro), Wallace Muller Barros Santos e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (assistentes), Djonaltan Costa de Araújo (quarto árbitro) e Rodrigo Carvalhaes de Miranda (VAR-FIFA) (VAR)