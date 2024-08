Onde assistir a Internacional x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há sete jogos no Brasileirão, com quatro empates e três derrotas, o Internacional busca a recuperação para se afastar da zona de rebaixamento. Com 21 pontos, o Colorado tem cinco jogos a menos disputados.

Por outro lado, o Athletico-PR vem embalado após garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Furacão, com 32 pontos, está na disputa pelo G-6. Com três jogos a menos, a equipe acumula oito vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Provável escalação

Internacional: Rochet; Igor Gomes (Bruno Gomes), Vitão, Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Wesley e Valencia.

Athletico-PR: Léo Linck; Erick (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Christian (Nikão) e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani.

Desfalques

Internacional

Fernando e Mercado estão machucados.

Athletico-PR

Gabriel está fora por questões contratuais.

Quando é?

Data: domingo, 11 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS