Onde assistir a Grêmio x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (22), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após a derrota por 3 a 2 para o Atlético-MG e o empate por 2 a 2 contra o RB Bragantino nos dois últimos jogos, o Grêmio busca reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Tricolor Gaúcho soma 28 pontos.

Por outro lado, o Flamengo chega pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Peñarol no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. No Brasileirão, o Rubro-Negro, com 45 pontos, busca se manter na disputa pelo G-4. Para o confronto fora de casa, o técnico Tite pode formar um time completamente reserva.

Em 107 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 37 vitórias, contra 36 do Grêmio, além de 34 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan, Alcaraz e Lorran; Gabigol (Matheus Gonçalves) e Carlinhos.

Desfalques

Grêmio

Renato Portaluppi e Jemerson vão cumprir suspensão, enquanto Rodrigo Ely sentiu dores durante a semana.

Flamengo

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Léo Ortiz, De la Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique não viajaram já visando o confronto decisivo na Libertadores.

Quando é?